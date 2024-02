Rückblick auf die erste Saisonhälfte DJK Twisteden ist auf einem guten Weg

Mit zwei Siegen und zwei Unentschieden starteten die Twistedener im vergangenen Jahr in die neue Saison, ehe es mit den zwei deutlichen Niederlagen gegen Viktoria Goch (0:4) und den GSV Moers (1:4) erst mal einen Dämpfer gab. Doch nach dem anschließenden 5:1-Erfolg beim TSV Wachtendonk-Wankum ging es fortan stetig bergauf. Die letzten acht Begegnungen absolvierte die DJK ohne Niederlage. Das Team ging in 18 Spielen nur viermal als Verlierer vom Platz. Die Mannschaft hat bislang 30 Punkte gesammelt und überwintert auf dem achten Tabellenplatz. Ganze 18 Punkte beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze, was vor dem Start in die zweite Saisonhälfte am 18. Februar ein sehr dickes Polster ist.