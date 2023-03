1:2 gegen DJK Twisteden FC Aldekerk kassiert die neunte Niederlage in Folge

Ein schneller Treffer sorgte nach dem Seitenwechsel dafür, dass die Gäste aus Twisteden wieder besser ins Spiel fanden. Stefan Herrschaft (47.) glich für den FC Aldekerk per Foulelfmeter aus. Nun sah sich die DJK genötigt, wieder mehr am Spiel teilzunehmen und ging 20 Minuten vor Schluss erneut in Führung, als der Ball vom Kopf des FCA-Akteurs Niklas Willemsen, unglücklich ins eigene Tor prallte. „Danach hätte Twisteden eher noch das 3:1 oder 4:1 erzielen können, als wir das 2:2. Wir müssen in den kommenden Wochen die Phasen, in denen wir das Spiel kontrollieren können, schrittweise verlängern“, sagte der Aldekerker Trainer Marc Kersjes, der trotz der Niederlage die Einsatzbereitschaft seiner Spieler lobte.