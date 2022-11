Fußball : DJK Twisteden setzt sich verdient gegen den TSV Weeze durch

Weeze Der Bezirksligist gewinnt auswärts mit 3:1 und klettert auf den sechsten Platz. Der Gastgeber hingegen verharrt weiter im Tabellenkeller.

Eine Woche nach dem bemerkenswerten Sieg gegen den bis dahin noch ungeschlagenen TuS Xanten hat die DJK Twisteden die nächsten drei Punkte in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Mit einem 3:1 (1:0)-Sieg beim Kellerkind TSV Weeze rückt das Team von Trainer Markus Hierling auf Rang sechs vor. Man habe jedoch erwartungsgemäß ein völlig anderes Spiel als noch gegen Xanten erlebt, so Hierling. „Nach einer nicht so guten Trainingswoche ging es für uns darum, den Schalter umzulegen. Das Spiel bei Regen auf einem tiefen Rasenplatz war sehr körperlich und intensiv.“