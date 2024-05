Nur ein Tor fehlt zum zweistelligen Sieg Die Torfabrik der DJK Twisteden läuft auf Hochtouren

Damit hat die DJK in dieser Serie schon 82 Treffer erzielt. Dabei ließ Marcel te Nyenhuis in der Partie sogar seinen besten Torschützen außen vor. Tom Cappel, der in dieser Saison schon 31 Treffer erzielt hat, unterstützte am Sonntag die zweite Mannschaft, die sich sicher mit 3:1 gegen Viktoria Winnekendonk II durchsetzte und damit den Sprung in die Kreisliga B perfekt machte.