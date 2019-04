Fußball : Kevelaerer SV spielt den Favoritenschreck

Der Kevelaerer SV (gelbe Trikots) hat nach dem jüngsten Aufwärtstrend wieder gute Chancen auf den Klassenerhalt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Bezirksliga: Nach dem 1:1 gegen TuB Bocholt rechnet sich der Neuling auch in Bedburg-Hau Chancen aus.

Von Klaus Schopmans

Ein äußerst attraktiver Spieltag steht am Sonntag für die Gelderland-Vereine auf dem Programm – die Fußballfreunde dürfen sich vorab schon einmal auf einen spannenden Nachmittag freuen. Der SV Walbeck hat den Tabellenvorletzten SV Rindern zu Gast und kann mit einem Sieg den Klassenerhalt wohl dingfest machen. Darüber würde man sich auch in Kevelaer freuen, der KSV hat die Mammutaufgabe beim Tabellenführer SGE Bedburg-Hau vor der Brust. Weiterhin unter Zugzwang steht die DJK Twisteden, die ihre Visitenkarte beim SC 26 Bocholt abgibt. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge möchte der TSV Wachtendonk-Wankum den Aufwärtstrend auch im Heimspiel gegen den SV Biemenhorst bestätigen. Die beiden bestplatzierten Gelderland-Vereine treffen in Broekhuysen aufeinander, dort möchte der FC Aldekerk gerne seine Erfolgsgeschichte fortschreiben.

Sportfreunde Broekhuysen – FC Aldekerk (So., 15 Uhr). Die letzte Niederlage der Aldekerker liegt lange zurück. Um genau zu sein, es war ein 1:2 im Hinspiel gegen die Sportfreunde. „Hält die Serie auch in Broekhuysen, sind wir einmal rund in der Liga“, meinte FCA-Spielertrainer Marc Kersjes. Das Selbstvertrauen haben sich die Gäste erarbeitet, weil sie in der Rückserie Woche für Woche ihr Potenzial abgerufen haben. Die Sportfreunde ihrerseits haben in den verbleibenden sechs Spielen noch fünfmal Heimrecht und möchten einen erfolgreichen Endspurt einläuten. „Personell sind wir wieder besser aufgestellt und gehen guten Mutes in die letzten Spiele der Saison“, meinte Broekhuysens Spielertrainer Sebastian Clarke.

SV Walbeck – SV Rindern (So., 15 Uhr). Mit 24 Saisontoren hat der SV Walbeck in der Liga mit Abstand die wenigsten Treffer erzielt. Selbst der Gast aus Rindern, als Tabellenvorletzter mitten im Abstiegskampf, weist in dieser Hinsicht die bessere Bilanz vor. Um so überraschender die vier Treffer im letzten Spiel beim SC Bocholt, mit denen die Elf aus dem Spargeldorf aufhorchen ließ. Vielleicht gerade zum richtigen Zeitpunkt vor dem Spiel am Sonntag, denn da können die Walbecker mit einem Sieg ihre Abstiegssorgen so gut wie „ad acta“ legen. Doch Rindern ist schwer einschätzbar, nach einer 0:6-Klatsche gegen Praest gewann das Team Ostermontag das Nachholspiel gegen Goch mit 3:1. „Wir müssen am Sonntag einfach darauf vertrauen, dass wir unsere zuletzt spielerisch gute Linie auch gegen Rindern auf den Platz bringen“, so Walbecks Trainer Jörg Hegmans.

SC 26 Bocholt – DJK Twisteden (So., 15 Uhr). Auf die Twistedener wartet in den nächsten 14 Tagen ein strammes Programm, mit Nachhol- und Pokalspielen muss die Mannschaft sechsmal ran. Nach einer schöpferischen Pause über die Ostertage gilt es nun, die in diesem Jahr mit gerade einmal zwei Punkten magere Bilanz aufzupolieren und die Abstiegsgefahr zu bannen. Vorsichtig optimistisch ist da Co-Trainer Reiner Winkels: „Personell sind wir endlich wieder gut aufgestellt, jetzt müssen Taten folgen.“ Dass in Bocholt was zu holen ist, zeigte vergangene Woche der SV Walbeck beim 4:2-Erfolg, allerdings dürfte der Gastgeber nach dieser Heimschlappe nun etwas gutzumachen haben.

SGE Bedburg-Hau – Kevelaerer SV (So., 15 Uhr). Es sind keine leichten Wochen für die Kevelaerer, die Sonntag erneut vor einer sehr hohen Hürde stehen. Konnte sich die Elf zuletzt im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TuB Bocholt mit einem Remis schadlos halten, wird es nun gegen den Ligaprimus noch eine Spur schwieriger. Die Bedburger unterlagen Ostersamstag überraschend mit 1:2 in Vrasselt und werden sich auf eigenem Platz nicht erneut eine Blöße geben wollen. Der KSV, zuletzt mit zwei Siegen und zwei Remis deutlich im Aufwind, reist trotz der jüngsten Erfolge nur als Außenseiter an. „Dass wir auch gegen die Spitzenteams mithalten können, haben wir Sonntag gezeigt. Wir werden auch in Bedburg alles daran setzen, um was Zählbares mitzunehmen“, meinte KSV-Coach Ferhat Ökce.