Fußball-Bezirksliga DJK Twisteden in Überzahl Klasse besser

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich in der 52. Minute. Der Praester Maurice Grootens, der in der ersten Halbzeit bereits verwarnt worden war, handelte sich nach einem Foul an Tom Cappel an der Seitenlinie die Gelb-Rote Karte ein. „Der Platzverweis war überfällig, weil sich dieser Spieler zuvor schon ein taktisches Foul geleistet hatte“, so te Nyenhuis. Kurz zuvor hatte DJK-Kapitän Chris Kleuskens seine Mannschaft nach einer sehenswerten Einzelleistung 2:1 in Führung gebracht (50.). Und in Unterzahl hatte der Gast aus Emmerich, für den sich das Thema Meisterschaft erledigt haben dürfte, nicht den Hauch einer Chance. „Meine Mannschaft hat das richtig gut gemacht und ein tolles Positionsspiel aufgezogen. Wir hätten am Ende sogar noch wesentlich deutlicher gewinnen können, wenn wir unsere Chancen konsequenter genutzt hätten“, so te Nyenhuis.