Fußball : DJK Twisteden gibt dem Nachwuchs eine Chance

Trainer Stefan Dösselmann will mit seiner Mannschaft diesmal besser in die Saison starten. Foto: Stefan Dösselmann

Kevelaer Drei Spieler aus der eigenen Jugend sind neu im Kader des Bezirksligisten, der damit seiner Linie treu bleibt. Trainer Stefan Dösselmann hofft auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Von Klaus Schopmans

Die DJK Twisteden hat sich zu einer festen Größe in der Fußball-Bezirksliga entwickelt und geht jetzt in die vierte Saison hintereinander in der Klasse. An der Seitenlinie wird im zweiten Jahr Trainer Stefan Dösselmann stehen, der zuvor den Landesligisten SV Union Tornesch (Kreis Pinneberg) in der Landesliga gecoacht hat. „In der abgelaufenen Serie hatten wir einen schwachen Start, das ist uns lange nachgelaufen“, sagt Dösselmann beim Blick zurück auf sein erstes Jahr in Twisteden. Nach einem guten Start in die zweite Saisonhälfte landete die DJK schließlich auf den elften Platz.

Fünf Spieler werden in der neuen Saison nicht mehr zur Verfügung stehen, Fabian Klaeßen und Marcel te Nyenhuis beendeten ihre Laufbahn. Marius de Witt und Nikolas Dennesen pausieren. Und Kevin van Leuven wird künftig in der zweiten Mannschaft auflaufen. Dafür rücken überwiegend Spieler aus dem eigenen Reihen nach. Denn die große Einkaufspolitik ist nicht die Sache des Vereins. Da setzt man lieber auf die eigene Jugend. In Jörig Thüs, Jan Winkels und Patrik Winkels haben drei A-Jugendliche den Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft. Aus dem zweiten Team haben sich Chris van Treeck und Manuel Magoley empfohlen. Als sechster Zugang kam Dominik Venmanns vom Nachbarn Kevelaerer SV.