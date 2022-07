Fußball : DJK Twisteden landet einen Achtungserfolg gegen die SV Hö.-Nie.

Kreis Kleve Der Fußball-Bezirksligist setzt sich im Test gegen den Landesliga-Klub durch. Der Uedemer SV verliert, Viktoria Goch siegt derweil souverän in Rheinberg.

Der Fußball-Bezirksligist DJK Twisteden hat sich am Donnerstagabend im Testspiel gegen den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter vor heimischem Publikum mit 1:0 (0:0) durchgesetzt und damit ein sportliches Ausrufezeichen gesetzt. „Das war ein sehr wichtiger Test. Wir sind mit müden Beinen ins Spiel gegangen und wir wurden körperlich und taktisch an unsere Grenzen gebracht. Die Jungs haben das klasse gemacht und einen letztlich auch verdienten Sieg eingefahren. Und das, obwohl wir in der Vorbereitung noch gar nicht so weit sind, wie ich mir das vorgestellt hätte“, sagte Trainer Markus Hierling.