Fußball-Bezirksliga Die sorgenfreie Saison der DJK Twisteden

Den besseren Start erwischte am Samstag der Gastgeber, der in den ersten Minuten munter aufspielte und zwei gute Chancen vergab. Der Führungstreffer fiel wenig später auf der anderen Seite. Einen Ball in die Tiefe von Kapitän Chris Kleuskens verwertete Mathis Opgenhoff (9.) zum 1:0 für die DJK Twisteden. Die Gäste erhöhten den Druck und hatten zwei Großchancen durch Tom Cappel. Dieser traf nach 13 Minuten zunächst den linken Pfosten, vier Minuten später war der rechte Pfosten an der Reihe. Nach einem Foulspiel von Sevelens Schlussmann Martin Sibben an Mathis Opgenhoff schnappte sich Cappel den Ball und verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:0 (24.). Drei Minuten später bereitete Mathis Opgenhoff, der ein starkes Spiel machte, den dritten Treffer vor. Matthias Baumann sorgte mit dem 3:0 für die frühe Vorentscheidung.