Fußball-Bezirksliga DJK Twisteden dreht nach der Pause den Spieß um

Die Straelener Reserve war allerdings nur mit zwei Ersatzspielern angetreten. In der 40. Minute musste bereits Leistungsträger Diyan Mollov verletzt vom Platz, in der 51. Minute folgte Leon Otten, für den Ersatztorhüter Badri Müller auflief. In den zweiten 45 Minuten waren die Gastgeber deutlich aktiver. Nach einem Eckball (54.) erzielte Tom Cappel den 1:2-Anschlusstreffer. Cappel war es auch, der nach einem sehenswerten Solo in der 67. Minute für den Ausgleich sorgte. Alexander Swaghoven, der sein Comeback in der Startelf feierte, war es schließlich, der mit dem 3:2 Siegtreffer (78.) das Spiel drehte.