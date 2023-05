Fußball-Bezirksliga DJK Twisteden bejubelt den Klassenerhalt

In einer ausgeglichenen Anfangsphase hatten zunächst die Gäste bei ihren gefährlichen Standards die besseren Chancen. Ein Kopfball von Patryk Zalewski ging nur knapp am Tor vorbei. Aus dem Spiel heraus hatten die Abschlüsse der DJK allerdings die höhere Qualität. In der 19. Minute verfehlte Torjäger Jan van de Meer, der immer wieder für Unruhe in der Weezer Abwehr sorgte, das Ziel noch. Kurz darauf gelang Tom Cappel (23.) mit einem Schuss von der Strafraumgrenze aus aber das 1:0. Der zweite Twistedener Treffer ließ nicht lange auf sich warten. In der 28. Minute vergab van de Meer zunächst noch eine gute Möglichkeit. Beim nächsten Angriff machte er es indes besser und erzielte nach Zuspiel von Chris Kleuskens das 2:0 (29.).