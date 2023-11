Derby in der Fußball-Bezirksliga DJK Twisteden besiegt den Kevelaerer SV

So ließ der erste Treffer in dieser Begegnung nicht lange auf sich warten. In der 13. Minute setzte Chris Kleuskens seinen Mitspieler Mathis Opgenhoff in Szene, der zur Führung traf. In der ausgeglichenen Partie waren aber die Gäste vor dem gegnerischen Tor einen Tick effektiver, auch dank Torjäger Tom Cappel. Der legte nach Vorarbeit von Lars Douteil in der 27. Minute zum 2:0 nach. Damit ging es in die Pause. Nach einer guten Stunde gab es zunächst Aufregung auf der Twistedener Bank, als der Unparteiische zum Unmut der Gäste einen Treffer aberkannt hatte.