Fußball-Bezirksliga : DJK Twisteden gewinnt nach starker Schlussphase

Kevelaer Fußball-Bezirksliga: Mit zwei Toren in der Nachspielzeit ringt der Gastgeber den FC Aldekerk mit 4:2 nieder. Der Gegner fällt auf einen Abstiegsplatz zurück.

Mit der ersten Chance des Spiels gingen die Hausherren in Führung. In der elften Minute hatte Yannik Thielen nach einer Ecke an der Strafraumgrenze viel Platz, um den Ball mit einem satten Schuss im Aldekerker Tor zu versenken. Zehn Minuten später hatte Jan van de Meer das 2:0 auf dem Fuß. Er vergab aber ebenso wie nach einer halben Stunde Marc Brouwers, der den Ball aus kurzer Distanz neben das leere Tor drosch. Die Gäste setzten ihrerseits immer wieder Nadelstiche. Der schnelle Luca Vins erlief in der 32. Minuten einen langen Ball und schob zum 1:1 ein.