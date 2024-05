Rekordmann im Rampenlicht Der Torjäger mit der Nummer 13 kann’s immer noch

Großer Bahnhof für Jan van de Meer. Der Mann mit der Nummer 13 hatte in der Saison 2016/17 die DJK Twisteden in die Fußball-Bezirksliga geschossen und damals mit 46 Treffern wahrscheinlich einen Vereinsrekord für die Ewigkeit aufgestellt. Am Mittwochabend stand der 29-Jährige, der seine Laufbahn im vergangenen Jahr wegen einer Knieverletzung beenden musste, in seinem „Wohnzimmer“ am Hartjesweg noch einmal im Rampenlicht.