Volleyball : Die Teams des VC Eintracht Geldern bleiben virtuell am Ball

Trainer Eung-Zoll Chung hat derzeit nur virtuell Kontakt zu den Spielerinnen der ersten Damen-Mannschaft des VCE. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Der Verein hat einige Aktionen gestartet, um gut durch den erneuten Lockdown für den Amateursport wegen der Corona-Krise zu kommen. Die Mitglieder bleiben dem Klub treu.

Das Trainer-Team um Eung-Zoll Chung hatte beim Volleyball-Regionalligisten VC Eintracht Geldern vor wenigen Wochen Klarheit. Nachdem bereits während des laufenden Spielbetriebs einige Stimmen laut geworden waren, die Saison wegen der Corona-Krise zu unterbrechen, kam es zur Reaktion des Deutschen Volleyball-Verbandes. Er stoppte die Saison in den Dritten Ligen und Regionalligen. Eung-Zoll Chung konnte auf seine Erfahrung des ersten Lockdowns zurückgreifen. Damals startete der neue Übungsleiter des Damen-Regionalligisten ein Online-Training. Jetzt, wo sich der Coach und die Mannschaft besser kennen, konnte effektiver an das Konzept angeknüpft werden.

„Die Spielerinnen haben einen Athletik- und Kraftplan, damit sie fit durch die Pause kommen und wir, falls die Saison noch einmal aufgenommen werden sollte, direkt mit dem Ball-Training starten können“, sagt Eung-Zoll Chung. Der Trainingsplan umfasst dabei drei Einheiten die Woche, welche die Spielerinnen individuell absolvieren können. Auch der Zusammenhalt im Team soll weiterhin gepflegt werden. So trifft sich die Mannschaft mindestens einmal wöchentlich zum virtuellen Stammtisch, um sich auszutauschen. Dieses Angebot wird gut angenommen. „Es ist wichtig, dass wir als Mannschaft den Kontakt nicht verlieren. Zusammenhalt und Teamstärke sind ein unerlässlicher Punkt auf einem Volleyball-Feld“, sagt Mannschaftsführerin Nicole Gey.

Dieser Zusammenhalt ist im ganzen Klub zu spüren. Kein Mitglied hat dem VCE Geldern den Rücken gekehrt, auch wenn das Vereinsleben in diesem Jahr wegen der Pandemie nicht so ausgeprägt stattfinden kann. Das verdankt der VCE nicht zuletzt auch den engagierten Trainern und Trainerinnen. Sie setzten sich in der Pause intensiv mit der Entwicklung des gesamten Vereins, insbesondere im Jugend- und Seniorenbereich, auseinander.

Dabei wurden für die jüngsten Talente Sportpakete gepackt, damit jedes Kind einen Ball, Übungen und hilfreiche Tipps zur Verfügung hat, um in der trainingslosen Zeit weiter am Ballgefühl und der Koordination arbeiten zu können. Ab der vierten Mannschaft finden regelmäßig Online-Meetings statt, in denen gemeinsam an der Athletik, der Koordination und der Ausdauer gearbeitet wird. „Es ist für einen Verein wie den VCE wichtig, dass trotz des fehlenden persönlichen Kontaktes alle Mitglieder wissen, dass wir gemeinsam auch diese Zeit überstehen. Der Klub lässt niemanden allein“, sagt Vorsitzender Hartmut Harmsen.

Momentan ist es noch nicht absehbar, wann es weitergeht. Der Deutsche Volleyball-Verband hat für die Regionalligen mitgeteilt, dass der Spielbetrieb nach dem Corona-Lockdown so bald wie möglich wieder starten soll. Dabei sollen die bisher absolvierten Partien gewertet werden. Weiterhin soll zumindest die Hinrunde ausgetragen werden und die Saison, wenn es denn möglich ist, bis Ende April beendet werden.

Die VCE-Spielerinnen möchten wieder in den Wettkampf – aber nicht um jeden Preis. „Ob wir überhaupt im nächsten Jahr gegen andere Mannschaften antreten dürfen, ist fraglich. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Geschehen entwickelt. Wir als Verein sind aber gerüstet, um bei Grünem Licht wieder in das Geschehen einzugreifen“, sagt Trainer Chung und blickt mit seinen Spielerinnen positiv in die Zukunft.

