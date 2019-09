Interview mit Nils Wallrath : „Die Liga ist noch ausgeglichener geworden“

Der Trainer der ersten Herren-Mannschaft des ATV spricht im Interview über die Arbeit mit dem Team, Zugänge und die neue Saison.

Das letzte Spiel des TV Aldekerk ist vier Monate her, und seit mehr als zwei Monaten befindet sich die Mannschaft von Nils Wallrath in der Vorbereitung zur neuen Regionalliga-Saison. Zum Saisonstart wird der Absteiger aus der dritten Liga, die SG Langenfeld, in der Vogtei-Halle erwartet. Zur Erinnerung: Im vorigen Jahr übernahm Wallrath drei Wochen vor Liga-Beginn plötzlich und unerwartet die Mannschaft von Matthias Sommer. Viel Zeit zur Vorbereitung blieb ihm nicht, doch er startete furios. Nach neun Spieltagen standen seine Handballer auf Platz zwei in der Tabelle. Danach folgte – trotz zwischenzeitlich hervorragender Spiele wie gegen Dinslaken und Ratingen – ein Absturz, der das Team in Abstiegsgefahr brachte. Am Ende wurde die Saison auf Platz acht beendet. Vor dem Auftakt in die Handball-Regionalliga Nordrhein am 14. September beantwortet ATV-Trainer Wallrath Fragen zur Arbeit mit der Mannschaft, zum Kader und zu den Zielen.