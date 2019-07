Schwimmen : „Kids Cup“: Delphin-Nachwuchs wächst über sich hinaus

Geldern (RP) Der Schwimmverband Nordrhein-Westfalen hat mit dem „Kids Cup“ ein neues Wettkampfformat für die jüngsten Kinder der Jahrgänge 2010 bis ’13 ins Leben gerufen. Die gemischten Teams mit bis zu zehn Kindern müssen sechs Staffeln und ein Ausdauerrennen absolvieren.

Die Nachwuchsabteilung des SC Delphin Geldern ging mit zwei Mannschaften an den Start. Und die kleinen Delphine machten durchweg mit erstklassigen Leistungen auf sich aufmerksam. Die beiden ersten Durchgänge zeigten schnell, wer im Schwimmverband Rhein-Wupper, in dem auch der Gelderner Verein zu Hause ist, zu den Favoriten gehört. Da belegten der TV Ratingen, SG Neuss, SG Mönchengladbach, SG Bayer und eben der SC Delphin die ersten fünf Plätze, wobei der Gelderner Nachwuchs sogar Rang drei belegte.

In Ratingen stand das Gipfeltreffen dieser fünf Vereine auf dem Programm. Ein überaus spannender Vergleich, bei dem es um die endgültige Qualifikation für das Verbandsfinale in Neuss ging. Gleich in der 6 mal 25 Meter Kraulstaffel zeigten Robert und Philipp Rübesam, Caroline Stark, Tami Kleuskens, Emma Klaessen und Johanna Croonenbrock, zu welchen Leistungen sie in der Lage sind. Sie schlugen als erste an, über drei Sekunden vor Bayer und ganze zehn Sekunden vor dem Team aus Mönchengladbach.