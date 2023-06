Talentschmiede Goldener Sportfreunde-Jahrgang ist Meister und Pokalsieger

Die jungen Double-Sieger sorgten durch die Bank für Bestwerte. Maurice Horster (44 Treffer) und Tobias Maaßen (32) führen mit großem Vorsprung die Torjägerliste in der Leistungsklasse an. In den Top Ten tauchen auch noch Luca Berneburg und Marius Brüx auf, die jeweils 13 Tore zum Triumphzug der Sportfreunde beisteuerten. Sechs Talente rücken zur kommenden Saison in den Bezirksliga-Kader auf und sollen auf lange Sicht das Gerüst der Mannschaft bilden. Neben den beiden genannten Top-Torjägern werden Nils Lachmann, Nick Ernst, Hendrik Hünnekens und Nils Hannaleck „befördert“. Letzterer ist „schon“ 20 Jahre und hatte in der abgelaufenen Saison großen Anteil daran, dass die Reserve im Endspurt den Klassenerhalt in der Kreisliga A schaffte. Sie alle dürften sich bei Trainer Sebastian Clarke, der einen glänzenden Ruf als Talentförderer genießt, in besten Händen befinden.