Fußball : Von Tränen, Treffern und geplatzten Träumen

Niedergeschlagen: Kapitän Erdi Ezer weiß ganz genau, dass der GSV Geldern den Abstieg ins Kreisliga-Oberhaus kaum noch verhindern kann. Foto: Markus van Offern

Gelderland Hinrunden-Bilanz der Fußball-Bezirksliga: Sportfreunde Broekhuysen sorgen für Furore, GSV Geldern ist praktisch schon abgestiegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Schopmans

Der Amateurfußball ruht. Nach einer langen Saison dürfen sich Spieler, Trainer, Betreuer und Fans endlich etwas zurückzulehnen und die besinnlichen Tage genießen. Der richtige Zeitpunkt, die Hinserie und die beiden Rückrunden-Spieltage noch einmal Revue passieren zu lassen. Was ist aus den Hoffnungen und Zielen der Bezirksliga-Mannschaften aus dem Gelderland geworden ? Neben der einen oder anderen positiven Überraschung gibt’s zwangsläufig auch Enttäuschungen. Und vor allem wie schon in der Vorsaison mehrere Sorgenkinder, die eventuell bis zum Saisonende um den Klassenerhalt bangen müssen. Die Zwischenbilanz:

Sportfreunde Broekhuysen: Mit dem vierten Tabellenplatz haben die Sportfreunde aus Broekhuysen ihr Soll sehr zur Freude der Verantwortlichen um den umtriebigen Teammanager Heinz Trienekens mehr als erfüllt. Der Straelener Dorfverein ist der einzige Südkreis-Vertreter, der es geschafft hat, in die Phalanx der starken Konkurrenz aus dem Norden und von der rechten Rheinseite einzubrechen. Wenn alles optimal läuft, kann fünf Jahre nach dem Triumph von 2014 auf der Sportanlage „Op den Bökel“ zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte der Aufstieg in die Landesliga gefeiert werden. Die Teilnahme an der Relegation ist jedenfalls noch in Reichweite. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten TuB Bocholt, der schon ein Spiel mehr ausgetragen hat, beträgt gerade einmal sechs Punkte. Für den sportlichen Aufschwung gibt’s gute Gründe. Da wäre zum einen die beeindruckende Heimstärke. Als einzige Mannschaft der Liga haben die Sportfreunde auf eigenem Terrain noch kein Spiel verloren. Und dann wäre da noch der „Comebacker des Jahres“. Finn Helders wurde in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Inzwischen ist der 24-jährige Stürmer wieder voll da. In 16 Einsätzen hat das Eigengewächs 14 Treffer erzielt und führt damit die Torjägerliste der Liga an.

So gehts weiter SV Walbeck startet beim Tabellenführer Die Fußballfreunde müssen die Wartezeit jetzt zunächst einmal mit Budenzauber überbrücken. In der Bezirksliga wird’s erst ab Sonntag, 17. Februar, mit folgenden Begegnungen wieder ernst: SV Vrasselt – SV Rindern

FC Kleve II – FC Aldekerk SGE Bedburg-Hau – SV Walbeck SV Biemenhorst – DJK Lowick Kevelaerer SV – Viktoria Goch GSV Geldern – RSV Praest DJK Twisteden – TuB Bocholt TSV Wa.-Wa. – SF Broekhuysen

TSV Wachtendonk-Wankum: Der Traum von der Rückkehr in die Landesliga, in der der TSV Wa.-Wa. zuletzt in der Saison 2013/’14 mitgemischt hat, ist wieder einmal vorzeitig geplatzt. Zwar konnte die Mannschaft aus dem Sportpark Laerheide den selbst gesteckten Ansprüchen lange Zeit gerecht werden und mischte in der Spitzengruppe mit. Doch der erfahrene Trainer Günter Abel hatte mit Blick auf den dünn besetzten Kader von Anfang versucht, die Erwartungshaltung in vernünftige Bahnen zu lenken. Der Ex-Profi sollte mit seinen mahnenden Worten Recht behalten. In der Schlussphase ging dem TSV Wa.-Wa. die Puste aus. Die Unentschieden gegen die Neulinge Kevelaerer SV und SV Rindern und die Heimniederlagen gegen den TuB Bocholt und die DJK Lowick bedeuteten den Absturz auf Platz sieben – so sieht gesichertes Mittelfeld aus.

DJK Twisteden: Das verflixte zweite Jahr nach dem Aufstieg – die DJK Twisteden schien diese alte Fußballer-Weisheit zunächst problemlos außer Kraft setzen zu können. Die Mannschaft kam furios aus den Startlöchern und erklomm mit vier Siegen in Serie anfänglich sogar die Tabellenspitze. Doch die jähe Talfahrt sollte nicht lange auf sich warten lassen. Plötzlich lief bei den Schützlingen von Trainer Andreas Holla kaum noch etwas zusammen. Es folgten elf (!) sieglose Spiele am Stück. Mit den deutlichen Heimsiegen gegen den SV Vrasselt (4:1) und im Derby gegen den Kevelaerer SV (3:0) sorgten die DJK-Kicker immerhin für einen versöhnlichen Jahresabschluss und stellten die Weichen in Richtung ruhiges Fahrwasser. Somit spricht alles dafür, dass sich Andreas Holla im Sommer mit einer Erfolgsbilanz aus Twisteden verabschieden kann.

SV Walbeck: Nach der verkorksten Vorsaison mit Happy-End schien am Walbecker Bergsteg alles besser zu werden. Nach zehn Spieltagen hatte die Mannschaft vom Trainerduo Jens Jütten und Jörg Hegmans bereits fünf Siege eingefahren und für ihre Anhänger offenbar zur Abwechslung einmal wieder eine sorgenfreie Saison auf Lager. Doch der Eindruck des ersten Saisondrittels hat kräftig getäuscht. Der SV Walbeck ist längst wieder in leidige Muster zurückgefallen. Die Mannschaft muss im neuen Jahr den Abwärtstrend dringend stoppen – der Abstiegsstrudel hat bereits erhebliche Sogkraft entwickelt.

Kevelaerer SV: Der Aufsteiger hatte zwar von Anfang an mit den Tücken der neuen Umgebung zu kämpfen und handelte sich die eine oder andere deutliche Abfuhr ein (1:6 bei Viktoria Goch und zuletzt ein 1:5 gegen den SV Vrasselt). Doch es spricht einiges dafür, dass solche Rückschläge als Lehrgeld verbucht werden können. Denn die Mannschaft um Trainer Ferhat Ökce hat immer wieder auch gezeigt, dass sie an einem guten Tag in der Lage ist, jeden Ligarivalen vor Probleme zu stellen. Es spricht jedenfalls nichts dagegen, dass sich die Elf aus der Marienstadt wieder als feste Größe in der Bezirksliga etabliert.

FC Aldekerk: Nach dem Last-Minute-Klassenerhalt im Sommer hat sich die Mannschaft immer noch nicht gefangen. Erneut grüßt der FCA in der Winterpause von einem Abstiegsplatz. Ob das Déjà-vu-Erlebnis wiederum ein gutes Ende findet, bleibt abzuwarten. Immerhin bringt das Team um Trainer Marc Kersjes die nötige Erfahrung mit, um mit schwierigen Situationen umgehen zu können.