Tipps der Redaktion : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

TSV-Coach Marcel Kempkes hofft auf eine Überraschung. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Bezirksligist TSV Weeze möchte gegen den Tabellenzweiten Viktoria Goch für eine Überraschung sorgen und hofft vor dem Anpfiff auf gute Kunde aus Broekhuysen.

Von Peter Nienhuys und Volker Himmelberg

SSV Reichswalde - SGE Bedburg-Hau II (Sonntag, 15 Uhr) Unterschiedlicher können die tabellarischen Voraussetzungen vor diesem Spieltag in der Kreisliga B Kleve/Geldern, Gruppe 1, für beide Teams kaum sein. Während der Gastgeber mit nur sechs Punkten und einem miserablen Torverhältnis von 21:110 auf dem direkten Abstiegsplatz rangiert, kann die SGE II mit einem Sieg die Tabellenführung übernehmen, da die beiden anderen Titelanwärter Siegfried Materborn sowie Viktoria Goch II spielfrei sind. Der Blutdruck aller vier Mannschaften wird am Sonntag dementsprechend steigen. Beim SSV Reichswalde hält sich der Wohlfühlfaktor angesichts des Tabellenstandes sicherlich in Grenzen. In der Defensve herrscht Tristesse, die Offensive versprüht keine Torgefahr. Trotzdem will sich der Gastgeber so teuer wie möglich verkaufen, da im Abstiegskampf der Mitkonkurrent SV Bedburg-Hau auch vor einer schweren Aufgabe steht. Angestrebtes Ziel beider Teams ist der eventuelle Relegationsplatz.

DJK Twisteden II - SV Walbeck II (Sonntag, 15.30 Uhr) Ein brisantes Kellerduell gibt es am Sonntag in der Kreisliga B, Gruppe 2, um den möglichen Relegationsplatz. Die zwei Absteiger dieser Gruppe stehen bereits fest: SC Auwel-Holt II und Union Kervenheim. Die DJK Twisteden II, die am Dienstag ein 2:2 in Vernum errang, hat eine Partie weniger als die Walbecker (27 Punkte) ausgetragen, die zurzeit drei Zähler Vorsprung auf die DJK (24) haben. Mit einem Heimsieg könnte der Gastgeber dann aufgrund des besseren Torverhältnisses seinen Kontrahenten in der Tabelle überflügeln. Die Twistedener müssen aber vor dem Saisonende noch zwei schwere Auswärtsspiele bestreiten (Kevelaerer SV II und Viktoria Winnkendonk). Dagegen empfängt der Sv Walbeck II am letzten Spieltag Grün-Weiß Vernum II. Die Walbecker wollen auf jeden Fall den Doppelabstieg beider Teams des Vereins verhindern. Die erste Mannschaft steigt bekanntlich in die Kreisliga A ab.



SV Issum – Viktoria Winnekendonk (Sonnntag, 15.15 Uhr) Es ist knapp einen Monat her, dass die Viktoria die Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft in der B-Liga, Gruppe 2, um Haaresbreite verpasste. Am 15. Mai kassierte der Tabellenführer im Sportpark Laerheide im Spitzenspiel beim Verfolger TSV Wachtendonk-Wankum II in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1-Endstand. Anschließend hat die Mannschaft um Trainer Lars Allofs, der sich nach Möglichkeit als Meistermacher in Richtung Straelener Römerstraße verabschieden möchte, schon einmal Nerven gezeigt. Beim 1:1 bei der DJK Labbeck-Uedemerbruch ließ der Titelaspirant zwei wertvolle Punkte liegen, der Vorsprung auf die Wachtendonker Reserve beträgt nur noch einen Punkt. Einen weiteren Ausrutscher in Issum darf sich die Viktoria nicht erlauben – sonst war es das höchstwahrscheinlich schon mit der angestrebten Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus.