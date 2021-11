Fußball : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Allzu oft sollte der FC Aldekerk – wie in dieser Szene Felix Foehde – gegen Schlusslicht SV Walbeck nicht das leere Tor verfehlen. Foto: Heinz Spütz

Kreis Kleve Spätestens jetzt ist die Zeit der Schönwetter-Fußballer abgelaufen. In vielen Spielen geht’s in Sachen Titelambitionen und Abstiegskampf allmählich bereits ans Eingemachte.

Von Volker Himmelberg, Joachim Schwenk, Per Feldberg, Peter Nienhuys und Hans Sterbenk

FC Aldekerk – SV Walbeck (Sonntag, 15 Uhr). Spätestens nach der 2:3-Niederlage im Kellerduell mit Borussia Veen steht fest: Dem SV Walbeck steht im Abstiegskampf der Bezirksliga, Gruppe 5, das Wasser bis Oberkante Unterlippe. Die Mannschaft hat in elf Anläufen erst ein Spiel gewinnen können (2:1 gegen den Uedemer SV). Das Hauptproblem: Die Spieler lassen zwar gelegentlich ihr Können aufblitzen, rufen aber ihr Potenzial viel zu selten ab. Momentan spricht einiges dafür, dass der Club vom Bergsteg, der in seinen besten Zeiten lange in der Landesliga mitmischte, den Abstieg in die Kreisliga A nicht verhindern kann. Ganz anders Gastgeber FC Aldekerk, der sich mit starken Leistungen in der Spitzengruppe etabliert hat. Zu Halloween hatte sich die Mannschaft beim 0:1 in Twisteden als Chancentod verkleidet – das sollte gegen den Tabellenletzten nicht noch einmal passieren.

SV Rindern - SF Broekhuysen (Sonntag, 14.30 Uhr) Der SV Rindern ist auf einem guten Weg, dass alle Dinge drei für ihn sind. Zweimal hat der Klub ein nur einjähriges Gastspiel in der Bezirksliga gegeben. Diesmal will er länger bleiben und hat nach zehn Partien mit 16 Punkten schon einmal eine gute Basis dafür geschaffen. Die ansprechende Bilanz hat das Team von Trainer Christian Roeskens vor allem seiner guten Defensivarbeit zu verdanken. Mit nur neun Gegentoren stellen die „Zebras“ die zweitbeste Abwehr der Klasse. Die Defensivabteilung wird jetzt aber vor eine ganz besondere Herausfordern gestellt. Denn die Sportfreunde Broekhuysen mischen vor allem aufgrund ihrer geballten Offensivkraft im Titelrennen mit. 37 Treffer hat der Tabellenzweite in zehn Partien erzielt.

SV Grieth – SV Donsbrüggen (Sonntag, 14.30 Uhr). Mit gesteigertem Selbstbewusstsein werden beide Mannschaften, die sich jeweils den Klassenerhalt im Kreisliga-Oberhaus zum Ziel gesetzt haben, in diese Partie gehen. Der SV Grieth siegte am Dienstagabend beim TSV Weeze II mit 5:1. Der SV Donsbrüggen behielt am vergangenen Sonntag mit 2:1 gegen den Tabellenzweiten Kevelaerer SV die Oberhand – Resultate, die man so im Vorfeld nicht unbedingt erwarten durfte. Die Begegnung ist für beide Teams auch deshalb von Bedeutung, weil sie davon ausgehen müssen, dass Teil zwei der Saison in der Abstiegsrunde für sie weitergeht. Und da werden die Zähler aus den Duellen gegeneinander mitgenommen. Der Gastgeber hat hier durchaus Nachholbedarf. Denn er verlor das Hinspiel mit 0:1.



1. FC Kleve III - Viktoria Goch II (Samstag, 16 Uhr). Viktoria Goch II ist neben der SGE Bedburg-Hau II derzeit in der Gruppe eins der Kreisliga B Kleve/Geldern die Mannschaft der Stunde. Seit nunmehr sieben Spieltagen ist das vor der Saison als Titelanwärter gehandelte Team von Trainer Ernes Tiganj ungeschlagen. Es feierte dabei sechs Siege und rückte auf Tabellenplatz vier vor. Beachtliche 33 Treffer erzielte die Viktoria in diesem Zeitraum. Der Gastgeber steht mit fast ausgeglichener Bilanz und zwölf Zählern auf Rang elf. Die Mannschaft von Coach Dilek Özden wird sehr wahrscheinlich angesichts der Gocher Angriffswucht ihr Heil in der Defensive suchen und zunächst einmal darauf achten, dass die ominöse Null möglichst lange steht.