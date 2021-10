Handball : TV Issum mit Moral auf Platz zwei

Trainer Werner Konrads ist mit dem TV Issum obenauf. Foto: Heinz Spütz

Issum Handball-Landesliga der Frauen: Hart erkämpfter 30:28-Erfolg beim SC Waldniel. Damit hat die Mannschaft um Trainer Werner Konrads die ersten drei Saisonspiele ungeschlagen überstanden.

(him) Plötzlich grüßt der TV Issum vom zweiten Tabellenplatz der Handball-Landesliga der Frauen. Und das nach einem Spiel, das ganz nach dem Geschmack eines Trainers ist. „Das war ein Sieg der Moral. Meine Mannschaft hat bis zum Schluss den Willen gehabt, sich für den hohen Aufwand am Ende auch zu belohnen“, sagte Werner Konrads nach dem 30:28 (14:18)-Erfolg der Blau-Weißen beim SC Waldniel. Damit hat der TV Issum, der bekanntlich mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gestartet ist, nach drei Spielen bereits 5:1-Punkte auf seinem Konto.

Dabei sprach in der ersten Halbzeit so gut wie gar nichts für eine Fortsetzung der kleinen Issumer Erfolgsserie. Die stark ersatzgeschwächten Gäste, die auf vier Leistungsträgerinnen verzichten mussten, fanden zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Folgerichtig ging der Gegner mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Kabine. „In der Halbzeitpause haben wir unsere Probleme in der Abwehr angesprochen und einige Umstellungen vorgenommen. Das hat gefruchtet“, sagte Konrads.

In der Tat stand der TV Issum in der zweiten Hälfte in der Defensive wesentlich sicherer und kassierte gerade einmal noch zehn weitere Gegentore. Und auch im Angriff konnte sich die Chancenverwertung endlich sehen lassen. Erstmals schafften die Gäste in der 37. Minute den Ausgleich, als Hannah Klaassen das 18:18 markierte. Zwar setzte sich der SC Waldniel noch einmal zur Wehr und verschaffte sich eine 23:20-Führung. Doch mit dem Treffer zum 24:24 gab Jasmine Ehren in der 51. Minute das Startsignal zur Issumer Schlussoffensive.

Die Gäste gingen in Führung und verteidigten diese konsequent. 20 Sekunden vor dem Abpfiff setzte Meike Langert den Schlusspunkt zum 30:28 – einer gut gelaunten Rückfahrt stand jetzt endgültig nichts mehr im Weg.

Konrads: „Das war ganz einfach eine tolle Mannschaftsleistung, die wir jetzt hoffentlich gegen den TV Beckrath bestätigen können.“ Das Heimspiel gegen den noch punktlosen Vorletzten findet am Sonntag ab 17 Uhr in der Sporthalle am Vogt-von-Belle-Platz statt.