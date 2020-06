Handball : Der TV Aldekerk trainiert wieder

Aldekerk Die 34 Mannschaften des ATV sind seit Dienstag unter strengen Vorschriften in der Halle aktiv. „Das ist für den Verein ein großer Schritt nach vorne“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Willi Nellessen.

Der ATV hat aktuell 34 Mannschaften im Spielbetrieb – acht im Seniorenbereich und 26 bei der Jugend. Er öffnete am gestrigen Dienstag wieder die Hallentüren. Die Trainingseinheiten sind an ein Höchstmaß an Sicherheitsvorschriften gekoppelt, was nachvollziehbar ist, da zum einen nicht im Freien trainiert wird und zum anderen ein direkter Körperkontakt als unvermeidbar gilt.

„Wir halten uns streng an die Vorgaben des DHB und werden von den Trainern eine Erklärung unterschreiben lassen, dass sie diese Vorschriften zur Kenntnis genommen haben und verantwortungsvoll verfolgen werden“, sag Nellessen. Den Mannschaften wird seit Dienstag an allen Tagen die Vogteihalle in Nieukerk zur Verfügung stehen. Zusätzlich kann an den Wochenenden die neue Halle am Sportzentrum in Aldekerk genutzt werden. Während der Woche sind dort Klassenräume für den Schulunterricht eingerichtet.