Fußball : „Irgendwann spielen wir wieder zusammen“

In der vergangenen Saison trafen die Brüder in der Bezirksliga aufeinander: Philipp Elspaß (links) im Trikot des SV Walbeck, Christoph (rechts) für die Sportfreunde aus Broekhuysen. Beide Begegnungen entschied Christoph für sich: Mit 4:0 und 1:0. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Die Brüder Philipp und Christoph Elspaß kicken in der Bezirksliga. Der eine für den SV Walbeck, der andere für die SF Broekhuysen. Wir sprachen mit dem Duo über ihre Träume, die Rivalität und das Niveau der Bezirksliga.

Philipp Elspaß (22) und Christoph (24 Jahre) verstehen sich blind. Das merkt man bereits nach wenigen Wortfetzen. Es scheint, als wüsste Philipp immer genau, was Christoph sagen möchte – und andersherum. Der eine ergänzt den anderen. Die Brüder aus Geniel verbindet seit Jahren der gemeinsame Sport. Lange Zeit spielten sie zusammen für den TC Grün-Weiß Geldern Tennis, mittlerweile sind sie nach Jahren in der Jugend des SV Veerts in der Fußball-Bezirksliga unterwegs. Philipp spielt im Trikot des SV Walbeck, hat in der vergangenen Spielzeit als Innenverteidiger 29 Partien bestritten, drei Tore geschossen und einen Treffer vorbereitet. Die Bilanz seines Bruders bei den Sportfreunden Broekhuysen: 24 Begegnungen, zwei Tore, drei Assists. Zudem führen beide Kicker ihre Aufgebote als Spielführer an.

Liebe Gebrüder Elspaß, wie blickt ihr auf die Saison 2018/2019 in euren Klubs zurück?

Info Die Laufbahn der Elspaß-Brüder im Überblick Christoph Der ältere Brüder bestritt bisher in vier Jahren 86 Begegnungen für die Sportfreunde Broekhuysen. Dabei gelangen ihm sechs Tore und neun Assists. Philipp Der Jüngere des Duos stand in drei Jahren 82 Mal auf dem Rasen. Er schoss im Zuge dessen zehn Tore und legte zwei weitere für seine Kollegen auf. Ausbildung Im Jugendbereich waren beide jahrelang im Trikot des SV Veert unterwegs. Auszeichnung In diesem Jahr wurden die Brüder von der Online-Plattform „fupa.net“ in die „Top-Elf“ der Bezirksliga gewählt.

Christoph Elspaß Ich bin im vergangenen Jahr mit Broekhuysen Dritter in der Bezirksliga geworden. Das ist sicherlich eine gute Platzierung. Andererseits denke ich leider auch an Spiele zurück, in denen wir unsere Überlegenheit nicht in Tore ummünzen konnten. Hätten wir in solchen Spielen mehr Wille und Effektivität an den Tag gelegt, wäre die Vizemeisterschaft durchaus möglich gewesen.

Philipp Elspaß Für uns zählte der Klassenerhalt und den haben wir erreicht.

Welches Ziel peilt ihr in der Spielzeit 2019/2020 an?

Christoph Ich bin davon überzeugt, dass die Liga im kommenden Jahr stärker wird. Gerade in Anbetracht der vielen Moerser Mannschaften, die nun in die Bezirksliga gekommen sind. Wir werden als Broekhuysener wohl einen einstelligen Tabellenplatz anpeilen.

Philipp Wir bleiben dabei, uns in der Bezirksliga halten zu wollen. Das ist schon ambitioniert genug, das Niveau der Bezirksliga ist hoch und wird sich im nächsten Jahr noch steigern.

Wie kommt ihr zu der Einschätzung, dass die Liga an Qualität dazugewinnt?

Philipp Nun mit Klubs wie GSV Moers, Repelen oder Schwafheim kommen Vereine mit großem Namen in die Liga, die sich zudem im Sommer nochmal ordentlich verstärkt haben. Außerdem wird es nicht einfach, auf den Moerser Ascheplätzen zu bestehen. Auch von unten kommen gute Mannschaften. Bei den Reserveteams vom SV Sonsbeck und dem SV Straelen werden sicherlich auch Spieler zum Einsatz kommen, die eigentlich höherklassig spielen. Es ist eine Bezirksliga, die meiner Meinung nach sehr schwer auszurechnen ist. Auf jeden Fall gilt: Man sollte gut starten, um nicht in die unteren Regionen reinzurutschen.

Wer ist von euch beiden denn der bessere Spieler?

Christoph Ja ich natürlich!

Philipp Nein, natürlich ich!

Christoph Drücken wir es mal diplomatischer aus. Jeder Fußballer hat seine Schwächen und Stärken. Aufgrund meines Alters bin ich bestimmt etwas spielerfahrener und ruhiger am Ball, Philipp ist ein sehr guter Verteidiger und laut Statistik ja auch torgefährlicher. (lacht)

Philipp Wir spielen sicher auf einem ähnlichen Niveau und haben einen vergleichbaren Spielstil. Seine Beidfüßigkeit ist sicherlich auch eine positive Komponente in seinem Spiel, dafür bin ich etwas schneller.

Christoph Ich weise aber gerne noch darauf hin, dass Philipp bisher noch kein Brüderduell für sich entscheiden konnte. In der vergangenen Saison haben wir mit 4:0 und 1:0 gegen Walbeck gewonnen.

Philipp Wir freuen uns aber immer auf das Duell. Bisher hatte Christoph die Nase vorn, aber ich werde alles daransetzen, dass das im nächsten Jahr anders aussieht.

Für welches Spiel entscheiden sich denn eure Eltern sonntags? Fahren sie nach Walbeck oder Broekhuysen?

Christoph Zuletzt hatten wir das Glück, dass unsere Vereine abwechselnd Heimrecht hatten. Wenn das nun nicht mehr der Fall sein sollte, werden sie sich bestimmt aufteilen oder unser Großvater springt ein.

Philipp Häufig ist es so, dass wir Sonntagsabends noch alle zusammenkommen und über die Geschehnisse von den jeweiligen Sportplätzen diskutieren. Es wird sich ausgetauscht, viel analysiert, aber auch kritisiert. Der Fußball ist vor allem sonntags immer sehr präsent, es wird eben viel gefachsimpelt – über den Dorfverein und die Bundesliga.

Welches sportliche Ziel habt ihr vor Augen?

Christoph Ich glaube, ich darf für uns beide sprechen, wenn ich sage: Wir würden uns gerne mal in ferner Zukunft in der Landesliga ausprobieren.

Philipp Absolut!

Träumt ihr davon, irgendwann wieder gemeinsam auf dem Platz zu stehen?

Philipp Geträumt habe ich das schon oft. Leider hat es sich im Seniorenbereich noch nicht ergeben. Aber wir werden bestimmt wieder irgendwann im selben Trikot auflaufen, da sind wir uns einig.