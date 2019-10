Sportschießen : Bereit für die „Mission Titelverteidigung“

Die Meisterschützen der SSG Kevelaer stehen für die neue Bundesliga-Saison bereit: Franka Janssen, Sergey Richter, Jana Erstfeld, Luisa Günther, Alexander Thomas und Anna Janssen (v.l.). Foto: SSG Kevelaer

Kevelaer Als amtierender Deutscher Meister befindet sich die Mannschaft der Schieß-Sport-Gemeinschaft (SSG) Kevelaer in der Rolle des Gejagten. Der Auftakt der neuen Saison in der Luftgewehr-Bundesliga Nord findet in Gelsenkirchen statt.

„Wir gehen sicherlich mit dem nötigen Selbstbewusstsein in die neue Saison. Aber es wird garantiert kein Selbstläufer. Denn jeder Gegner wird uns als amtierender Deutscher Meister schlagen wollen“, schätzt der Co-Trainer der Schieß-Sport-Gemeinschaft Kevelaer, Simon Janssen, die Ausgangslage der „Tiger“ für die neue Bundesliga-Saison Luftgewehr ein.

Rudi Joosten, Trainer und Vorsitzender der SSG Kevelaer, hat seinen jungen Mitstreiter in den vergangenen Jahren als sportlicher Leiter aufgebaut. Simon Janssen stand den erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern bereits in der abgelaufenen Saison mit Rat und Tat zur Seite. In diesem Jahr muss er das Team alleine begleiten, da Rudi Joosten aus gesundheitlichen Gründen eine Pause einlegt. „Simon ist selber ein Spitzenschütze und verfügt über das notwendige Fachwissen und das Feingefühl, um unseren Schützen eine echte Hilfe zu sein“, weiß Rudi Joosten die Mannschaft in guten Händen.

Der Terminkalender Letzter Spieltag in eigener Halle Die Termine und Gegner der SSG Kevelaer in der Luftgewehr-Bundesliga Nord: 12. und 13. Oktober (in Gelsenkirchen): SV Gölzau und SG Mengshausen. 26. und 27. Oktober (in Wietze/Niedersachsen): KKS Nordstemmen und SV Wieckenberg. 9. und 10. November (in Gölzau/Sachsen-Anhalt): TuS Hilgert und Wissener SV. 23. November (in Künzell/Osthessen): SB Freiheit Osterode. 7. und 8. Dezember (in Niederaula/Osthessen): SV Petersberg und St. Hubertus Elsen. 11. und 12. Januar (in Kevelaer): Braunschweiger SG und BSV Buer-Bülse.

Dabei kann die SSG Kevelaer für die neue Saison auf eine fast ideale Teammischung setzen. In Sergey Richter geht ein echtes Urgestein des Vereins an die Schießlinie. Der international erfahrene Sportschütze geht in seine mittlerweile bereits zehnte Ligasaison für die Marienstädter vom Niederrhein. Der Israeli hat einen Quotenplatz für Tokio errungen und damit gute Aussichten, im nächsten Sommer zum dritten Mal bei olympischen Spielen an den Start zu gehen. Alexander Thomas geht als frisch gebackener Deutscher Einzelmeister der Herren mit breiter Brust in die Saison. Jana Erstfeld ist erst kürzlich von ihrem Auslandssemester zurückgekehrt und zeigte sich in der Vorbereitung schon wieder auf Kurs.

Zu den Youngstern des Teams, den Zwillingen Franka und Anna Janssen, hat der aktuelle Coach als älterer Bruder naturgemäß eine enge Beziehung. Franka ist als Luftgewehrspezialistin immer für ein hohes 390er Ergebnis gut. Und Anna Janssen beherrscht alle technischen Disziplinen trotz ihres Alters von gerade mal 18 Jahren bereits nahezu perfekt. Ihre Ergebnisse bei den Weltcup-Wettbewerben in München und Rio de Janeiro sowie ihr aktueller EM-Titel in der Disziplin Kleinkaliber „3 mal 40 Schuss“ unterstreichen ihren Ruf als Ausnahmetalent des Deutschen Schützen-Bundes (DSB). Mit dem Italiener Marco Suppini als Neuzugang hat die SSG Kevelaer eine weitere Alternative auf der Ausländerposition. Und in Luisa Günther aus Hessen soll eine sehr talentierte Schützin über die Reserve der SSG an das Bundesligateam herangeführt werden.

Mit drei Vorbereitungswochenenden und dem heimischen Wettbewerb um den „Walther-Cup“ haben sich die Kevelaerer Ligateams auf die neuen Herausforderungen bestens vorbereitet. Dennoch sieht Janssen das Saisonziel Finaleinzug als echte Hürde an. „Die Bundesliga Nord ist überaus stark besetzt. Es gibt sechs Mannschaften in der Bundesliga Nord, denen ich einen Finalplatz zutraue. Wir wollen natürlich zum Kreis der besten Vier gehören. Dann ist alles möglich, auch die Titelverteidigung“, erklärt Janssen.

Sergey Richter hat gute Aussichten, im nächsten Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Start gehen zu dürfen. Foto: Ja/Niedersächsischer Sportschützenverband