Fußball : Der Keller-Krimi am Walbecker Bergsteg

Niklas Tebbe und seine Mitspieler vom SV Walbeck haben offenbar rechtzeitig in die Spur gefunden. Foto: Christian Verheyen

Gelderland Fußball-Bezirksliga: Der SV Walbeck und die Reserve des SV Straelen stehen mit dem Rücken zur Wand und werden die Hinrunde in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz beenden. Die Formkurve des Gastgebers deutete zuletzt nach oben.

Der letzte Hinrunden-Spieltag, der am Freitagabend mit der Partie Borussia Veen gegen SV Budberg eingeläutet wird, hat für die Fußballfreunde noch einmal einige interessante Paarungen auf Lager. Das ultimative Kellerduell findet am Walbecker Bergsteg statt, wo der Tabellenletzte den Vorletzten SV Straelen II erwartet. Ein paar Etagen höher findet das zweite Gelderland-Derby statt. Bereits um 13 Uhr hat der FC Aldekerk die Sportfreunde aus Broekhuysen zu Gast. Heimrecht hat der TSV Weeze gegen den FC Moers-Meerfeld, ebenso Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum gegen SV Schwafheim. Die DJK Twisteden ist beim GSV Moers gefordert – für beide Mannschaften geht es darum, die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Anschließend stehen vor der Winterpause noch die ersten beiden Spieltage der Rückrunde auf dem Programm.

SV Walbeck – SV Straelen II (So., 14.15 Uhr). Der Keller-Krimi verspricht Nervenkitzel pur. Beide Mannschaften stehen im Abstiegskampf mit dem Rücken zur Wand. Schlusslicht Walbeck hat nach zwei Siegen in den letzten drei Spielen Anschluss gefunden, allerdings einstweilen nur an die unmittelbare Konkurrenz. Im Pokalspiel am vergangenen Dienstag besiegten die Walbecker Ligakonkurrent TSV Weeze mit 5:1-Toren, das macht zumindest Hoffnung. Die Straelener Zweitvertretung hingegen kassierte zuletzt sechs Niederlagen in Folge und läuft nun Gefahr, am Walbecker Bergsteg die rote Laterne zu übernehmen. Zwar sind die Walbecker momentan im Aufwind, doch keinesfalls favorisiert. Beide Teams starten mit den gleichen Voraussetzungen und in dem Wissen, dass ein Unentschieden keinem wirklich weiter hilft. „Für beide Mannschaften steht enorm viel auf dem Spiel. Wir müssen einfach versuchen, etwas vom Schwung der letzten Wochen mitzunehmen“, meinte Walbecks Trainer Klaus Thijssen. „Wir stehen vor richtungweisenden Wochen. Nach dem Spiel in Walbeck empfangen wir den SV Budberg. Danach sind wir wahrscheinlich etwas schlauer“, sagt SVS-Coach Marcel Blaschkowitz.

Info Die Negativbilanz des Tabellenführers Der TSV Wachtendonk-Wankum sollte gewarnt sein: Der SV Schwafheim ist so etwas wie ein Angstgegner. Die letzten Duelle gab’s in der Saison 2015/16 und endeten mit zwei Niederlagen: 0:4 und 0:1.

FC Aldekerk – Sportfreunde Broek­huysen (So., 13 Uhr). Der Ausgang dieses Derbys erscheint völlig offen. Gastgeber FC Aldekerk befindet sich nach vier Siegen in Folge derzeit auf der Sonnenseite, wogegen der Tabellenzweite aus Broekhuysen zuletzt etwas geschwächelt hat. Aus den vergangenen drei Begegnungen hat die Mannschaft um Spielertrainer Sebastian Clarke gerade einmal einen Punkt geholt. Nun wollen die Sportfreunde möglichst schnell zurück in die Erfolgsspur, was allerdings in der Aldekerker Landwehr-Arena gar nicht so einfach sein dürfte. „Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, wenn wir die heimstarken Aldekerker aus dem Rhythmus bringen wollen“, warnt Sebastian Clarke. Aber auch sein Gegenüber Marc Kersjes ist sich der Herausforderung bewusst: „Sicher haben wir in den letzten Spielen Selbstvertrauen getankt. Aber die Spiele gegen Broekhuysen sind immer ganz eng und umkämpft.“

GSV Moers – DJK Twisteden (So., 15.30 Uhr). Nach einem völlig verkorksten Saisonstart hatte der GSV Moers eine beeindruckende Erfolgsserie hingelegt. Fünf Siege, drei Unentschieden – mit acht ungeschlagenen Spielen in Folge katapultierte sich die Mannschaft des Traditionsvereins aus der Abstiegszone. Zuletzt erlitten die Schwarz-Gelben allerdings einen Rückfall und hatten ausgerechnet im Derby beim FC Meerfeld mit 0:4 das Nachsehen. Das macht die Sache für die DJK Twisteden nicht unbedingt leichter. Im Gegenteil – der Gastgeber wird mit aller Macht versuchen, wieder in die Spur zu kommen. DJK-Trainer Stefan Dösselmann traut seiner Mannschaft einiges zu: „Ich denke schon, dass wir mit Moers auf Augenhöhe sind. Im Idealfall gelingt uns vielleicht wieder eine Überraschung.“

TSV Wachtendonk-Wankum – SV Schwafheim (So., 15.15 Uhr). Nach dem etwas überraschenden Pokal-Aus gegen Viktoria Goch ist für den souveränen Tabellenführer TSV Wachtendonk-Wankum wieder Liga-Alltag angesagt. „Wir wären zwar gerne eine Runde weitergekommen, müssen diese Niederlage aber schnell abhaken. Der Fokus liegt natürlich auf der Meisterschaft“, sagt Trainer Frank Goldau. Seine Mannschaft thront mit 14 Punkten Vorsprung auf den Verfolger SF Broekhuysen auf Platz eins und ist zwangsläufig auch gegen den SV Schwafheim klarer Favorit. Goldau: „Wenn wir an die Leistung vom Twisteden-Spiel anknüpfen, mache ich mir keine großen Sorgen.“ Muss er auch nicht: Beim Nachbarn unterstrich seine Mannschaft zuletzt mit einem 7:0 ihre Ambitionen auf die Meisterschaft.

Boguk Seo möchte dazu beitragen, dass die Straelener Reserve noch vor der Winterpause den Anschluss ans rettende Ufer herstellt. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)