Fußball-Regionalliga : Die lange Leidenszeit des Kevin Wolze

Der Moment, der einen Großteil der Saisonplanung des SV Straelen über den Haufen werfen sollte: Kevin Wolze zog sich am zweiten Spieltag an der Essener Hafenstraße einen Kreuzbandriss zu. Foto: Heinz Spütz

Straelen Am Samstag zur gewohnten Zeit um 14 Uhr empfängt Fußball-Regionalligist SV Straelen den 1. FC Köln II an der Römerstraße. Der verletzte Neuzugang vom VfL Osnabrück muss die Partie einmal mehr auf der Tribüne verfolgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Die Gerüchteküche lief im Sommer eine ganze Weile heiß. Kommt er, oder kommt er nicht ? Fünf Wochen lang hatte Kevin Wolze in der Saisonvorbereitung jede Trainingseinheit des Fußball-Regionalligisten SV Straelen absolviert und in den Testspielen das grün-gelbe Trikot getragen. Dann die Gewissheit: Gut eine Woche vor dem Saisonstart gab der Verein die Verpflichtung des Profis bekannt.

„Ich bin da ganz ehrlich, ich wollte mich zunächst nur fithalten und habe mir die Option auf einen anderen Verein offengelassen. Das habe ich den Trainern auch klar mitgeteilt“, erklärt er. „Es war für mich aber auch die ganze Zeit klar, dass ich aufgrund meiner privaten Situation gerne in der Umgebung bleiben möchte und das an erster Stelle steht. Außerdem habe ich mich von Anfang an beim SV Straelen sehr wohl gefühlt. Und deshalb fiel mir die Entscheidung sehr leicht.“

Info SV Straelen beklagt viele Ausfälle Die Ausgangslage Die junge Kölner Mannschaft spielt bislang eine starke Saison und belegt mit 22 Punkten Rang sechs. Die Gäste gehen leicht favorisiert ins Spiel.

Die Trainerstimme „Wir haben Stärken und Schwächen des Gegners analysiert und können entsprechend reagieren“, sagt Rudi Zedi. Das Personal Das Straelener Lazarett füllt sich. Jelle van Benthem fehlt weiterhin, Timo Mehlich steigtr voraussichtlich erst nächste Woche wieder ins Training ein. Kino Delorge hat sich in einem Trainingsspiel am Knie verletzt. Jannik Stevens fehlt erkrankt, Arlind Shoshi fällt aus privaten Gründen aus. Gianluca Rizzo muss weiter pausieren. Ferry de Regt befindet sich seit zwei Wochen im Mannschaftstraining, Glody Ngyombo könnte rechtzeitig fit werden.

Die Freude war groß und alles fing verheißungsvoll an. Beim ersten Spiel gegen Rot-Weiß Ahlen trug er maßgeblich zum 3:2-Sieg bei. Ahlens Trainer Andreas Zimmermann sprach in der anschließenden Pressekonferenz davon, dass er niemals gedacht hätte, dass ein Spieler allein einen solchen Unterschied machen könnte – gemeint war Kevin Wolze, der zuvor zwei Jahre in der Zweiten Liga für den VfL Osnabrück gespielt hatte.

Die Euphorie über den Königstransfer hielt indes nicht lange an. Im nächsten Spiel bei Rot-Weiss Essen musste er verletzt ausgewechselt werden. „Am Anfang hatte ich noch ein ganz gutes Gefühl, dass es nicht so schlimm sein würde. Aber am nächsten Tag sah die Sache schon ganz anders aus.“ Die ernüchternde Diagnose: Kreuzbandriss plus Meniskusverletzung. „Das war natürlich niederschmetternd und als erste Reaktion war ich eigentlich sauer auf mich selber, so hart gegen Daniel Grote eingestiegen und selber für die Verletzung verantwortlich gewesen zu sein.“

Inzwischen hat sich Wolze längst mit der Situation arrangiert und kann sich ohne Gehhilfen bewegen – was bereits ein erheblicher Fortschritt ist. „Mein Ziel ist es, schnell und sicher gesund zu werden und durch diese Verletzung keine bleibenden Beeinträchtigungen für mein späteres Leben zu haben. Und natürlich würde ich mich freuen, zum Saisonende wieder mitmischen zu können.“

Wenn er nicht gerade mit der Reha beschäftigt ist, nutzt der junge Mann die Zeit, sich unter anderem Gedanken über sein Leben nach dem Fußball zu machen. „Noch kann ich mir vorstellen, weiter Fußball zu spielen. Und wenn es alle wollen, auch weiter beim SV Straelen. Über meine Zukunft habe ich mir auf jeden Fall Gedanken gemacht. Und da scheint sich auch was zu tun, aber das ist alles noch nicht spruchreif.“

Es ist kein Geheimnis, dass Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg seine Schwiegermutter ist, aber der Rückschluss, dass im Hause Wolze/Tecklenburg nur über Fußball gesprochen werde, sei falsch. Ebenso möchte er sich nicht an Spekulationen beteiligten, ob der SV Straelen mit einem gesunden Kevin Wolze das Zeug dazu gehabt hätte, um den Aufstieg in die Dritte Liga mitzuspielen – wie es von Hermann Tecklenburg wiederholt zu hören war.

„Es gehört zu seiner Art, das Größtmögliche erreichen zu wollen. Diese Eigenschaft hat ihn sicherlich auch so erfolgreich gemacht. Aber jetzt alles an einem Spieler festmachen zu wollen, wäre aus meiner Sicht zu einfach. Die Mannschaft hat Qualität, keine Frage, aber die haben auch andere Mannschaften in der Liga. Das haben die Ergebnisse gezeigt.“ Der 31-jährige Linksfuß wuchs in Wolfsburg auf und wurde im dortigen Leistungszentrum ausgebildet. Er durchlief sämtliche Jugendnationalmannschaften. Sein größter Erfolg war sicherlich der Gewinn der Bronze-Medaille bei der WM 2007 an der Seite von Toni Kroos. „Toni kenne ich schon, da war er 13 Jahre alt und spielte für Hansa Rostock. Sein Talent war einfach außergewöhnlich. Er ist der beste Spieler, mit dem ich je spielen durfte.“