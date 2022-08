Der TV Aldekerk geht neue Wege : Lars Lammich: „Der ATV muss sichtbarer werden“

ATV-Vorsitzender Arno Färbers (links) begrüßt den neuen hauptamtlichen Mitarbeiter Lars Lammich. Foto: ATV

Interview Kerken Der neue hauptamtliche Mitarbeiter des Klubs erklärt, warum er sich für den TV Aldekerk entschieden hat, welche Aufgaben er übernimmt und was er geplant hat.

Im September startet im Handball die neue Saison. Neu beim TV Aldekerk ist dann auch erstmalig ein hauptamtlicher Mitarbeiter, der künftig im Hintergrund viele Fäden in den Händen halten wird. Im Interview erklärt der Diplom-Sportwissenschaftler Lars Lammich, der Mitte Juli sein Büro im Sportzentrum Aldekerk bezogen hat, welche Aufgaben er nun übernimmt und welche Ziele er verfolgt.

Haben Sie sich als Bayer am platten Niederrhein schon etwas eingelebt?

Info Erfolgreiche Arbeit beim TSV Schwabmünchen Beruf Lars Lammich hat in den vergangenen 20 Jahren in Bayern als Head of Marketing & Sponsoring“ bei einer Firma gearbeitet, die Golfanlagen baut und auch betreibt. Nebenbei führte er viele Jahre die Handball-Abteilung des TSV Schwabmünchen. Lars Lammich baute dort unter dem Titel Sportpiraten ein sportartenübergreifendes Angebot für Kinder im Alter ab sechs Jahren auf und trainierte selbst sehr erfolgreich verschiedene Jugend-Mannschaften. Privat Lars Lammich ist 46 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier handballbegeisterter Töchter. Er hört gerne Heavy-Metal-Musik

Lars Lammich Eigentlich bin ich ja gebürtiger Düsseldorfer, in Dormagen aufgewachsen und habe in Köln studiert. Von daher ist mein Wechsel nach Aldekerk quasi eine Rückkehr in die alte Heimat. Und ich fühle mich hier sehr wohl. Somit tausche ich gerne die Bergwanderung gegen eine gemütliche Fahrradtour am platten Niederrhein.

Wie sind Sie überhaupt nach Aldekerk gekommen?

Lammich Als Abteilungsleiter und Trainer des TSV Schwabmünchen habe ich bundesweit nach erfolgreichen Projekten und Vereinen aus dem leistungsorientierten Jugendnachwuchsbereich gesucht. Dabei bin ich aufgrund der überregionalen Erfolge der weiblichen B- und A-Jugend auf den TV Aldekerk aufmerksam geworden und habe festgestellt, dass dort mein damaliger Studienkollege Carsten Hilsemer von der Sporthochschule in Köln tätig ist. Von da an fand ein reger Austausch mit Carsten aber auch mit Trainer René Baude statt. In diesem Rahmen konnte ich die bisher geleistete, großartige Arbeit und die enorme Entwicklung des TV Aldekerk kennenlernen, die sich ja nicht nur auf den weiblichen Jugendhandball beschränkt. Und als Carsten mir von der Ausschreibung der hauptamtlichen Stelle erzählt hat, war ich sofort Feuer und Flamme und habe mich – nach wirklich kurzer Bedenkzeit – umgehend beworben.

Sie sind studierter Sportwissenschaftler und Marketingexperte. Was sind Ihre künftigen Aufgaben beim TV Aldekerk?

Lammich Der ATV hat sich in den letzten Jahren enorm entwickelt und ist einer der führenden Vereine am Niederrhein. In der Außendarstellung ist dies leider nicht immer so gut zu erkennen. Das soll sich mit meiner Hilfe ändern. Auch die Betreuung und Akquise von Sponsoren wird zu meinen Aufgabengebieten gehören. Außerdem wollen wir rund um die Heimspiele der ersten Frauen- und Männer-Mannschaften etwas mehr Eventcharakter schaffen. Aber das geht sicher nicht von heute auf morgen.

Also sind Sie quasi ein hauptamtlicher Handball-Manager?

Lammich Nein, denn ich bin nicht nur für die Handball-Abteilung zuständig. Ich möchte auch die anderen Sparten des ATV, wie zum Beispiel den Freizeit- oder Reha-Sport, mit Hilfe der vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter ausbauen und stärken.

Ist ein Hauptamtler für einen Verein dieser Größe überhaupt notwendig? Mit zwei Drittliga-Teams und einer Bundesliga-Mannschaft, um nur die drei herausragenden Teams zu nennen, ist sportlich doch auch so alles in bester Ordnung.

Lammich Schaut man nur auf die aktuellen sportlichen Erfolge der Aldekerker Handballer, so scheint in der Tat alles in Ordnung zu sein. Aber im Hinblick auf die gestiegenen organisatorischen und auch finanziellen Anforderungen in den hohen Ligen und der Vielzahl von anderen Mannschaften und Angeboten im Verein stoßen die ehrenamtlichen Mitarbeiter immer wieder an Grenzen. Ein Verein in der Größenordnung des TV Aldekerk mit seinem sportlichen Anspruch und seinem vielfältigen Angebot hat einen enormen Koordinations- und Betreuungsbedarf. Dem möchte der Verein mit der Schaffung einer hauptamtlichen Stelle Rechnung tragen, denn nur mit einer gesunden Mischung aus Haupt- und Ehrenamt ist der ATV für die Zukunft gerüstet.

Welche Aufgaben gehen Sie zuerst an, welche ersten Ziele haben Sie sich gesteckt?

Lammich Vor allem möchte ich die tolle Arbeit, die hier in den letzten Jahren von vielen, zum überwiegenden Teil ehrenamtlichen Helfern geleistet wurde, und den dadurch erreichten Status Quo des TV Aldekerk besser sichtbar machen. Hierfür muss zunächst einmal die Website etwas entstaubt und aktualisiert werden. Dort werden wir zukünftig regelmäßig über Neuigkeiten und Angebote des TV Aldekerk informieren, ebenso wie auf unserer zentralen Facebook-Seite und unserem neuen Instagram-Kanal.

Und dann?