Nachruf : Der SV Walbeck trauert um einen ganz Großen des Sports

Walbeck Hermann Deckers ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Ob Tischtennis, Fußball, Volleyball oder Skifahren – er hat mehrere Generationen mitgerissen.

Nach seiner Rückkehr nach Walbeck verhalf Hermann Deckers seinen Mitspielern zu einem Durchmarsch von der Kreisklasse bis hinauf in die Bezirksliga. In den folgenden Jahrzehnten gehörte er zu den Walbecker Sportlern, die als Spieler und Trainer entscheidend am Höghenflug der Walbecker Tischtennisabteilung beteiligt waren, der in den 80er Jahren bis in die Verbandsliga führte. Dem Tischtennis blieb er bis ins hohe Alter verbunden, feierte mit 76 Jahren ein Comeback in der Landesliga, als ältester Spieler Deutschlands in dieser Spielklasse. Er wollte damals der Mannschaft helfen und noch einmal ein Einzel gewinnen, was ihm auch gelang.