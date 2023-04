Fußball-Regionalliga Das Sprungbrett in den Leistungssport

Am viertletzten Spieltag der Fußball-Regionalliga trifft Absteiger SV Straelen noch einmal auf einen namhaften Gegner. Bereits am Freitagabend tritt die Mannschaft ab 19.30 Uhr im Südstadion beim einstigen Bundesligisten Fortuna Köln an. Der Gastgeber hatte einen klassischen Fehlstart hingelegt und aus den ersten fünf Begegnungen gerade einmal zwei Punkte geholt. Mittlerweile haben die Südstädter Platz sechs eingenommen und können völlig entspannt die Saison zu Ende spielen. Das Schlusslicht wird nach dreijähriger Regionalliga-Zugehörigkeit den Weg zurück in die Oberliga gehen müssen. Angesichts der Tabellenkonstellation ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Elf von der Römerstraße in der Domstadt viel zu lachen hat.