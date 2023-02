Fußball-Regionalliga Eine grün-gelbe Herzensangelegenheit

Auf Fehler angesprochen, die der Verein vor dem Start in die Saison möglicherweise gemacht hat, zucken sie zunächst verlegen mit der Schulter. „Ganz sicher war es nicht gut, dass so viele und vor allem wichtige Spieler den Verein verlassen haben. Wir hatten den Eindruck, dass bis Ende Mai, also bis zum Sieg im Finale um den Niederrheinpokal, der Verein noch nicht mit allen Spielern Vertragsgespräche geführt hatte und die Spieler sich zwischenzeitlich um neue Vereine bemüht hatten“, sagen die beiden und stellen die Frage in den Raum, warum es zum Beispiel dem 1. FC Kleve seit Jahren gelingt, einen festen Stamm zu halten, um dann die Mannschaft nur noch punktuell mit neuen Spielern besetzen zu müssen. Beide sind gebürtige Straelener, für ihren Verein investieren sie eine Menge ihrer freien Zeit und machen es gerne. „Für uns ist es eine echte Herzensangelegenheit, hier im Verein tätig zu sein. Diese Einstellung haben wir insbesondere in dieser Saison bei so manchem Spieler nicht erkennen können.“