Fußball-Regionalliga : Der Baumeister des Straelener Erfolgs

Straelen Fußball-Regionalliga: Hermann Tecklenburg darf sich am Mittwochabend im Stadion des VfB Homberg wie zu Hause fühlen. Nach dem Spiel trifft er sich mit dem gegnerischen Vorsitzenden Thomas Bungart zur dritten Halbzeit.

Die Ausgangslage Für den Gastgeber geht es in der laufenden Saison ausschließlich darum, am letzten Spieltag nicht auf einem der insgesamt fünf Abstiegsplätze zu landen. Das Saisonziel lautet Rang 15 – genau diesen nimmt der VfB Homberg aktuell mit vier Punkten aus bislang sechs Spielen ein. Die Ambitionen des SV Straelen sind ganz andere. Mit einem Sieg im PCC-Stadion möchte die Mannschaft die Voraussetzungen für ein echtes Spitzenspiel am Samstag an der Römerstraße gegen Preußen Münster schaffen.

Zurück zum Spiel: Der SV Straelen tritt die kurze Reise auf der Autobahn 40 als Favorit an. Der Verein hat in den vergangenen sechs Jahren einen nahezu schwindelerregenden Höhenflug hingelegt. Hinter Borussia Mönchengladbach , Fortuna Düsseldorf und mit Abstrichen auch noch dem wankelmütigen Drittligisten MSV Duisburg ist der SV Straelen inzwischen die sportliche Nummer vier in Sachen Fußball am Niederrhein. Eine Entwicklung, die in dieser Form auch den zu Optimismus neigenden Präsidenten überrascht hat. „2015 spielten wir ja noch in der Landesliga. Damals kam Stephan Houben als Trainer zu uns. Und damit fing die ganze Geschichte ja eigentlich an“, sagt Tecklenburg.

Drei Jahre später gelang der Durchmarsch hinauf in die Regionalliga. Der sofortige Wiederabstieg war im nachhinein kein Beinbruch. Der SV Straelen kehrte umgehend in die Vierte Liga zurück und nutzte die abgelaufene Corona-Saison dazu, um sich in dieser Beletage zu etablieren. In der laufenden Spielzeit gehört die Mannschaft um Trainer Benedict Weeks zum Besseren, was die Regionalliga West zu bieten hat. Am zweiten Spieltag setzten die Grün-Gelben mit einem fast schon sensationellen 4:1 beim Topfavoriten Rot-Weiss Essen gleich einmal eine Duftmarke. Schade nur, dass sich Königstransfer Kevin Wolze an der Hafenstraße einen Kreuzbandriss zuzog und frühestens im Februar auf den Platz zurückkehrt.