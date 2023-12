Imposante Erfolgsserie Unschlagbar gut: Sieben Schritte bis zur Volleyball-Regionalliga

Eine rasante Entwicklung, mit der selbst die größten Optimisten in Reihen des Vereins nicht gerechnet hatten. „Man konnte und durfte nicht davon ausgehen, dass wir unsere Erfolgsserie so nahtlos fortsetzen können. Die Mannschaften, die in den Jahren zuvor in die Oberliga aufgestiegen sind, hatten in der Regel Probleme, die Klasse zu halten“, sagt Thyssen. Nicht so ihre Jungs, die auf ein Jahr zurückblicken dürfen, in dem es ausnahmslos Siege zu feiern gab. „Natürlich sind die Gegner stärker geworden. Und in der Oberliga wird ein wesentlich schnellerer und härterer Volleyball gespielt. Dass wir trotzdem schon wieder oben stehen und noch ungeschlagen sind, ist wahrscheinlich auch Ausdruck unserer mentalen Stärke“, so die Trainerin.