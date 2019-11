Schwimmen : Große Triumphe der kleinen „Delphine“

Luise Böcker zählt zu den hoffnungsvollen Talenten des SC „Delphin“ Geldern, denen die Zukunft gehört. Foto: Stefan Ruetters

Bei der Premiere des Wettbewerbs um den „Kids Cup“ präsentiert sich der Nachwuchs des SC „Delphin“ Geldern von seiner besten Seite. Am Samstag treten die Mädchen und Jungen zum Landesfinale in Wuppertal an.

Die gute Nachwuchsarbeit des Schwimm-Clubs „Delphin“ Geldern hat sich einmal mehr bezahlt gemacht. Erneut hat der vergleichsweise kleine Verein eine starke Mannschaft auf die Beine gestellt, die landesweit im Konzert der Großen mitmischen kann. Jetzt haben sich die jüngsten Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2010 bis ’13 für das NRW-Finale um den „Kids Cup“ qualifiziert, das am kommenden Samstag, 30. November, in der Wuppertaler Schwimmoper ausgetragen wird.

Beim „Kids Cup“ handelt es sich um ein neues Wettkampfformat, mit dem die Kinder gezielt an den Schwimmsport herangeführt werden sollen. Ein gemischtes Team besteht aus zehn Schwimmern, die sechs Staffeln und ein AusdauerTeamrennen bestreiten müssen. Insgesamt hatten sich in den vergangenen Wochen und Monaten 92 Mannschaften aus ganz Nordrhein-Westfalen an der Premiere beteiligt. In der Gesamtwertung sind die 13 Kinder, die der SC „Delphin“ Geldern an den Start geschickt hatte, fast schon sensationell auf dem siebten Platz gelandet. Die 16 besten Mannschaften ermitteln in Wuppertal den Sieger des Landes Nordrhein-Westfalen.

Info Schwimm-Unterricht in der Don-Bosco-Schule Angesichts der beachtlichen sportlichen Erfolge gerät oftmals etwas in den Hintergrund, dass der SC „Delphin“ Geldern Kleinkindern ab vier Jahren das Einmaleins des Schwimmens beibringt. Das in drei Stufen eingeteilte Lernprogramm geht jeweils mittwochs ab 15.30 Uhr im Lehr-Schwimmbecken der Don-Bosco-Schule über die Bühne. Interessierte Eltern können sich vor Ort informieren.

„Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir uns so souverän qualifiziert haben. Schließlich darf man nicht vergessen, dass die großen Vereine bis zu elf Mannschaften ins Rennen geschickt haben und dabei oftmals komplette Jahrgänge besetzen konnten“, sagt „Delphin“-Trainer Jörg Löcker. Vor dem Landesfinale in Wuppertal zeigte der Gelderner Nachwuchs jetzt noch einmal bei der Verbands-Entscheidung in Neuss sein Können. Bereits im Vorfeld hatten sich die hoffnungsvollen Talente gegen die namhafte Konkurrenz beispielsweise aus Neuss, Ratingen, Mönchengladbach und von der Startgemeinschaft Wuppertal/Dormagen/Uerdingen glänzend aus der Affäre gezogen. Und im Verbandsfinale setzten die ehrgeizigen Kinder aus dem Gelderland noch einmal einen drauf.

Schon in der ersten Staffel über 6 mal 25 Meter Freistil schlugen die „Delphine“ als Erste an, ganz knapp vor der SG Bayer. Die folgenden, Staffeln über 6 mal 25 Meter Brust, 6 mal 25 Meter Rücken, 8 mal 25 Meter Lagen (Beine) und die 6 mal 25 Meter Kombinationsstaffel gingen dann allesamt an die übermächtige Start-Gemeinschaft Bayer. Auch im Ausdauer-Teamrennen war dieses Team nicht zu schlagen. Aber in der abschließenden 8 mal 25 Meter Lagenstaffel durchbrachen die Gelderner Kinder ein weiteres Mal die Phalanx des Topfavoriten. Platz zwei im Gesamtergebnis war somit gesichert.

