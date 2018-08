Fußball : Der Aufsteiger ist bereit für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte

Kevelaer Es ist nichts Ungewöhnliches, dass ein Sportverein Höhen und Tiefen erlebt. Doch der Absturz des Kevelaerer SV, der in den vergangenen Jahren erst mit der Bauchlandung in der Kreisliga B endete, war für einen Verein mit so viel Tradition im Fußballsport auf Dauer nicht hinnehmbar.

Folgerichtig entwickelten die Verantwortlichen des KSV vor zwei Jahren einen Plan mit dem Ziel, einen Aufwärtstrend in die Wege zu leiten. In Zukunft sollte wieder Bezirksliga-Fußball geboten werden. Der erhoffte Erfolg stellte sich viel schneller als erwartet ein – nach gerade einmal zwei Jahren konnte der KSV Vollzug melden.

„Es konnte niemand damit rechnen, dass wir den Durchmarsch von der B- bis hinauf in die Bezirksliga schaffen“, sagt Trainer Ferhat Ökce. Das Kevelaerer Erfolgsrezept: Eine Mischung aus guter Vereinspolitik und hoher Disziplin innerhalb der Mannschaft. Für das erste Jahr nach der Rückkehr in die Bezirksliga hat sich der KSV sehr gut aufgestellt. Zehn neue Spieler haben sich den Kevelaerern angeschlossen – Erfolg macht attraktiv. Aber auch fünf Abgänge musste man verkraften. „Da sind einige wirklich gute Charaktere dabei, die uns beim Neuaufbau geholfen haben und die wir sicher schmerzlich vermissen werden“, bedauert Ökce. Und fügt im gleichen Atemzug hinzu: „Aber mit den Neuzugängen haben wir den sportlichen Verlust aufgefangen.“



Mit einem Kader von fast 30 Spielern gehen die Kevelaerer ins Rennen. Im Training sind die Kicker begeistert bei der Sache. In der Vorbereitung traf der KSV unter anderen auf den Oberliga-Aufsteiger 1. FC Kleve und den Landesligisten SV Sonsbeck. „Wir haben zwar am Ende deutlich verloren, aber zeitweise spielerisch sehr gut mitgehalten“, versichert Ökce. Beim Turnier um den „Innogy-Soccer-Cup“ musste sich die Mannschaft erst im Endspiel geschlagen geben.