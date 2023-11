Seit fünf Jahren in Geldern Das Schmuckstück des Kreissportbundes Kleve

Bereits fünf Jahre ist es her, dass an zentraler Stelle die Bürger rund um Geldern in den Genuss einzigartiger Fitness- und Gesundheitsangebote gekommen sind. „Dein Sporthaus“ lautet der Name des Gebäudes an der Verbindungsstraße zwischen dem Barbaragebiet und dem Friedhof (Pariser Bahn), in dem Lutz Stermann, Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Kleve, und Marcel Kempkes, Pädagogischer Leiter des Sportbildungswerks im Kreis Kleve, mit ihren Mitarbeitern sehr erfolgreich gemeinsame Sache machen.