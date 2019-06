Volleyball : Die riesige Volleyball-Party im Hexendorf

Jahr für Jahr ist die Sportanlage am Koetherdyck ein einziges Volleyball-Spielfeld. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Sevelen Festival-Stimmung am Koetherdyck: Das beliebte Turnier des TV Sevelen begeisterte erneut mehr als 1000 Sportlerinnen und Sportler.

Sebastian Kisteneich ist im Großeinsatz. In der Nacht zum Sonntag muss der Organisator des größten Volleyball-Turniers von Nordrhein-Westfalen zunächst ein Auge darauf werfen, dass die Party-Sportler spätestens gegen 3 Uhr in ihren Schlafsäcken verschwunden sind. Und wenige Stunden später ist der Mann, der sich seit mehr als 20 Jahren um den reibungslosen Ablauf des Spektakels kümmert, schon wieder auf den Bein. „Dann muss der Müll eingesammelt werden. Das ist jede Menge Arbeit“, versichert Kisteneich, der trotz der Strapazen einen zufriedenen Eindruck macht. Der Grund liegt auf der Hand: Mehr als 1000 junge und gut gelaunte Menschen haben bei bestem Wetter in Sevelen wieder einmal ein unvergessliches Wochenende verbracht. Und daran hat der Turnverein entscheidenden Anteil.