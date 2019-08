Viktoria Winnekendonk : Das Niederrheinliga-Abenteuer kann beginnen

Mit einem Ausswärtsspiel gegen Warbeyen starten die Aufsteigerinnen von Viktoria Winnekendonk in die neue Saison.

Nach dreijähriger Zugehörigkeit zur Landesliga schaffte die Viktoria nach Platz sechs und drei in diesem Jahr den Aufstieg – und was für einen. „Dass es am Ende so klar war, damit haben wir nicht gerechnet“, ist Trainer Uli Berns heute immer noch ein wenig überrascht. Dem Torverhältnis von 106 zu 21 und 24 Punkten Vorsprung vor den Konkurrenten ist da nichts mehr hinzuzufügen. In der neuen Liga müssen sich die Winnekendonker allerdings an andere Zahlen gewöhnen und auch daran, mal wieder das eine oder andere Spiel zu verlieren. Vor allem nach einer Vorbereitung, die alles andere als glücklich verlief.

Was dem Team noch fehlt, ist eine Führungsspielerin, die, wenn es einmal nicht so rund läuft, das Heft in die Hand nimmt. Personell gibt es bei der Viktoria nur geringfügige Veränderungen. So hat Sarah Berns, die schon seit längerer Zeit verletzt ist, ihre Karriere beendet. Ebenso wie Mona Kanders, die viele Jahre eine Stütze der Mannschaft war. Hannah Cuppok steht aufgrund eines Auslandsjahres in der kommenden Saison nicht zur Verfügung. Der Stamm der Mannschaft ist also im Großen und Ganzen geblieben. Von anderen Vereinen kommen als Zugänge zwei Spielerinnen. Aus der U-17 Mädchenmannschaft stehen Trainer Berns weitere vier Spielerinnen zur Verfügung, die aber erst noch integriert werden müssen. Mit Peter Popp hat Uli Berns einen neuen Co-Trainer an seiner Seite. Der neue Mann hat schon einige Erfahrung im Frauenfußball, war viele Jahre beim SV Walbeck aktiv und trainierte zuletzt die U-15-Mannschaft des SSV Lüttingen. Ingo Venhoven bleibt weiter Torwarttrainer. Das Saisonziel der Winnekendonker überrascht nicht. Wie in der Regel jeder Aufsteiger möchte Wido erst einmal die Klasse halten. Gelingt es Mannschaft und Trainer schnell, wieder ins sportliche Fahrwasser der vorigen Saison zu fahren, dürfte dies auch realistisch sein. Am morgigen Sonntag beginnt dann auch das Abenteuer Niederrheinliga, und gleich mit einem Kreisderby beim VfR Warbeyen. Das hat es in sich, haben sich die Gastgeber doch gleich im zweiten Niederrheinligajahr kräftig verstärkt und direkt einmal verlauten lassen, dass man in diesem Jahr um den Aufstieg mitspielen will. Ein ambitioniertes Ziel und gleich mal eine Herausforderung für die Winnekendonkerinnen, gegen einen vermeintlichen Aufstiegskandidaten zu spielen. Das Spiel findet in Kleve in der Getec-Arena statt, der Anstoss ist bereits um 11 Uhr.