Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Veert verstärkt sein Trainer-Team

Waldemar Molderings (l.), Sportlicher Leiter des SV Veert, hat sich mit Trainer Daniel Neuer auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Foto: Heinz Spütz

Geldern Steven Heyer, in der Jugend als Torhüter für Borussia Mönchengladbach im Einsatz, trainiert ab der kommenden Saison mit Daniel Neuer den A-Ligisten aus Geldern.

Fußball-A-Ligist SV Veert hat prominenten Ersatz für Co-Trainer Timo Pastoors gefunden, der als Sportlicher Leiter zum Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum gewechselt ist. Sportlicher Leiter Waldemar Molderings, der ebenso wie Trainer Daniel Neuer dem Verein erhalten bleibt, hat Steven Heyer engagiert. Der inzwischen 37-Jährige galt einst als großes Torwart-Talent, spielte in der Junioren-Bundesliga für den MSV Duisburg und Borussia Mönchengladbach und zählte zum Kader der U 19-Junioren-Nationalmannschaft. Als Senior stand Heyer, zuletzt für den Bezirksligisten SV Walbeck als Torwarttrainer aktiv, unter anderen für den 1. FC Kleve zwischen den Pfosten. „Steven bringt sehr viel Erfahrung mit. Er soll Daniel Neuer unterstützen und seinen Teil dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft eine gute Rolle in der Kreisliga A spielen“, sagte Molderings.

Die zweite Veerter Mannschaft, die aktuell in der Kreisliga B um den Klassenerhalt kämpft, wird in Zukunft von einem Quartett trainiert. Christoph Schilcher, Sven Tissen, Marvin Banner und Stefan Renkes sollen in erster Linie dafür sorgen, dass Talente aus den eigenen Reihen den Sprung in den Seniorenbereich schaffen und sich für höhere Aufgaben empfehlen können.

Matthäus Kowalski, der momentan noch die Reserve trainiert, möchte etwas kürzer treten und übernimmt in der kommenden Saison die Veerter „Dritte“, die in der Kreisliga C eine gute Rolle spielt. Unterstützt wird er von Marvin Brünken.