Tennis : Issumer Verbandsliga-Damen bejubeln ersten Sieg

Kreis Kleve Das Tennis-Team um Alexandra Nitsche schlägt RW Dinslaken mit 6:3. Gelderner Herren 55 verlieren gegen den Spitzenreiter Blau-Weiß Krefeld.

Die Tennis-Damen des TC Blau-Weiß Issum haben in der Zweiten Verbandsliga den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Mannschaft um Spitzenspielerin Zita Engbroks setzte sich auf heimischer Anlage mit 6:3 gegen den TC Rot-Weiß Dinslaken durch. „In den Einzeln hatten wir zwei Mal Pech im Match-Tie-Break. Im Doppel waren wir dann aber sehr nervenstark. Wir wussten, dass es gegen Dinslaken schwer werden würde und dass wir nur Punkte holen können, wenn wir eine sehr gute Leistung auf den Platz bringen. Glücklicherweise ist uns das gelungen“, so Teamchefin Alexandra Nitsche, die im Einzel knapp mit 6:4, 3:6, 2:10 unterlag.

Die Herren 60 des Vereins haben in der Ersten Verbandsliga mit 6:3 gegen die Kettwiger Tennisgesellschaft Essen gewonnen. Gejo Bogie (6:0, 6:0), Michael Sonntag (7:6, 7:5), Rainer Cervik (6:2, 6:0) und Volker Wulff (6:0, 6:0) setzten sich durch. Klaus Bales (1:6, 6:7) und Peter Schulz (0:6, 2:6) hatten das Nachsehen. Im Doppel setzten sich Sonntag/Cervik (6:2, 6:2) sowie Bogie/Wulff (6:0, 6:3) durch. Klaus Bales und Werner Laufkötter (1:6, 2:6) hatten das Nachsehen. „Wir hatten durchaus erwartet, Punkte gegen Essen-Kettwig holen zu können. Wir sind aktuell in guter Form unterwegs“, sagte Kapitän Hubert Angenendt.

Das Saisonziel habe seine Mannschaft bereits erreicht. „Uns geht es in dieser Saison einzig und allein darum, Spaß zu haben. Dieses Team besteht aus Spielern, die vor 10, 15 Jahren bereits in der Herren 40 oder Herren 50 zusammengespielt haben und es nun noch einmal zusammen angehen wollen. Ich glaube, dass wir oben mitspielen und so die Freude am Spiel und den sportlichen Erfolg unter einen Hut bringen können. Allerdings ist die Personaldecke in unserem Alter dünn“, so Hubert Angenendt.