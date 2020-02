Leichtathletik : Der TSV Weeze weiß, wie Crosslauf geht

Schnell ab in den Wald: Der TSV Weeze hatte für die Crossläufer eine anspruchsvolle Strecke vorbereitet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Mehr als 200 Sportlerinnen und Sportler sorgen für einen Teilnehmerrekord beim Querfeldein-Rennen, das erstmals rund um das Sportzentrum ausgetragen wird. Im Hauptlauf hat erneut der Xantener Christoph Verhalen die Nase vorn.

Crosslaufen will gelernt sein. Moderator Marc Hubert zeigt ein Herz für die jüngsten Starter, die sich am August-Janssen-Sportzentrum der Herausforderung stellen. „Passt schön auf. 1000 Meter sind hier ganz anders als auf der Bahn“, lautet sein gut gemeinter Ratschlag. Die Schülerinnen und Schüler hören zwar genau hin. Dennoch geben sie von Anfang an Vollgas und laufen schließlich auch noch mit viel Tempo über die Ziellinie.