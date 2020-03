Corona-Krise : Drei Liter Wasser, Bewegung, Solidarität

Geldern Der Physiotherapeut des SV Straelen gibt Verhaltens-Tipps und rechnet nicht mit einer Fortsetzung der Saison.

Marco van Hees ist direkt von der Corona-Krise betroffen. Ab sofort darf der Physiotherapeut in seinem Sport- und Reha-Zentrum im Gesundheits-Zentrum an der Gelderner Clemensstraße nur noch Patienten behandeln, die eine Heilmittelverordnung – sprich ein Rezept vom Arzt – vorlegen können. Das umfangreiche Fitness-Angebot muss vorerst auf Eis gelegt werden. Doch der 46-Jährige, der auch die Fußballer des Oberligisten SV Straelen betreut, und seine 47 Mitarbeiter machen das Beste aus der Situation.

Van Hees Eigentlich ist das ganz einfach. Zunächst einmal viel trinken. Am besten drei Liter Wasser am Tag. Wer sich dann noch regelmäßig an der frischen Luft bewegt und gelegentlich in einen Apfel beißt, bringt schon gute Voraussetzungen mit, um gesund zu bleiben. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht. Sagen Sie mal einem Menschen aus der Generation ,50 plus’, dass er drei Liter am Tag trinken soll. Das kann man sich aber antrainieren.