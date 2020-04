Corona-Krise sorgt für Stillstand : Zwei Frauen halten beim TV Aldekerk die Stellung

Aldekerk Beim ATV ruht der Betrieb größtenteils. Die Geschäftsstelle ist aber weiterhin erreichbar. Andrea Niederholz und Simone Saars beantworten E-Mails und Telefonate.

Es ist ruhig in diesen Tagen. Wie in allen Vereinen liegt auch beim TV Aldekerk das Sportleben derzeit brach. Die Sportstätten sind geschlossen, Zusammenkünfte verboten. So fliegt in der Vogteihalle kein Ball, die rhythmische Musik, zu der die Spinningfahrer sonst in die Pedale treten, ist verstummt. Im Kraftraum werden keine Gewichte gestemmt, Kinderturnen und die Ballschule müssen ebenso pausieren wie die Turnfrauen oder die Volleyball-Teams. Der Hallenwart nutzt die Leerstände der Sporthallen höchstens zur Durchführung kleinerer Reparaturen und Arbeiten.