Golffreunde Kevelaer : Ciaran Donnelly gewinnt Kevelaerer Golf-Titelkämpfe

Kevelaer 14. Auflage der Stadtmeisterschaft wurde in Moyland ausgetragen. Für 2022 wieder ein Charity-Cup geplant.

(him) In Kevelaer gibt’s zwar (noch) keinen Golfplatz . Das hält einige Liebhaber dieser Sportart allerdings nicht davon ab, alljährlich eine Stadtmeisterschaft auszurichten. Bei der Premiere im Jahr 2007 hatte Roland Gendritzki die Nase vorn, der inzwischen mit Thomas Hardieck und Jürgen Borghs das Organisatoren-Team bildet. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Sommer stand jetzt auf der Anlage Golf International Moyland in Bedburg-Hau die 14. Auflage der Titelkämpfe auf dem Programm.

In der Bruttowertung hatte diesmal Ciaran Donnelly die Nase vorn und sicherte sich den Stadtmeister-Wanderpokal. Klaus Heil setzte sich in der Netto-Klasse A vor Jürgen Borghs und Roland Gendritzki durch; in der Netto-Klasse B siegte Brigitte Jochems vor Christina Diehr und Stine Jacobs. Die Sonderwertungen gingen an Christina Diehr, Orlando Misseyer (Longest Drive), Roland Gendritzki und Stine Jacobs (Nearest to the Pin).