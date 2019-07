Handball : TV Aldekerk feiert Oberliga-Aufstieg

Mission erfüllt: Die C-Junioren des TV Aldekerk mischen in der nächsten Saison in der Handball-Oberliga mit. Foto: TV Aldekerk

ALDEKERK (CaB.) Die Nachwuchs-Abteilung des TV Aldekerk hat wieder einmal einen Aufsteiger hervorgebracht. Am Wochenende brachten die von Nico Theisejans, Justin Lindner und Michael Reitemeyer trainierten C-Junioren eine anstrengende Qualifikationsphase mit etlichen Turnieren erfolgreich hinter sich und gehen in der kommenden Spielzeit in der Handball-Oberliga an den Start.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Bleckmann

Nach gelungener Kreisqualifikation musste die Mannschaft nach einem zweiten Platz im Turnier des Handball-Verbandes Niederrhein noch nachsitzen.