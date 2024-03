Event-Premiere in Wachtendonk Fitness-Bootcamp in der Burgruine

Und demnächst Schauplatz eines Fitness-Bootcamps, das San­dra Vierrether zurzeit auf die Beine stellt. Die Organisatorin betreibt in Wachtendonk das Studio „SanFit“ und bietet beispielsweise Rückenstärkung, Personal Training und Ernährungsberatung an. „Mehrere Kunden haben mich angesprochen, ob ich nicht mal vor Ort ein Bootcamp auf die Beine stellen kann. Die Burgruine ist dafür eine ideale Location“, so die 33-Jährige. Gesagt, getan: Am 8. Juni lautet das Motto „Ein Tag – ein Ziel – Level up your Fitness“. Von 10 bis 18 Uhr stehen etliche Workshops und Fitness-Workouts auf dem Programm. 25 Trainer und Helfer sind an diesem Tag im Einsatz, bis zu 400 Teilnehmer können sich in Form bringen – dann ist die Ruine voll. „Es sollen sich alle Menschen angesprochen fühlen, die Lust an der Bewegung haben und etwas Neues ausprobieren möchten. Das Alter spielt dabei überhaupt keine Rolle“, sagt Sandra Vierrether.