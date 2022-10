Fußball-Regionalliga : Das Hochrisikospiel an der Römerstraße

Am Samstag gibt’s ein Wiedersehen mit den Alemannia-Fans, die am 16. April einen 1:0-Auswärtssieg ihrer Mannschaft feierten. Foto: Norbert Prümen

Straelen Bei Alemannia Aachen ist nach Spielabbruch und Trainer-Rauswurf Feuer unterm Dach. Die Polizei stellt sich auf bis zu 1000 Gästefans ein. Gastgeber SV Straelen muss die Krise am Tivoli verschärfen.

Von Volker Himmelberg

Der Tivoli brodelt gewaltig. Am vergangenen Sonntag wurde die Partie des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen gegen Borussia Mönchengladbach II in der 88. Minute abgebrochen. Ein Becherwerfer, der inzwischen ermittelt ist, hatte Linienrichter Felix Weller am Kopf getroffen. Die Partie wird höchstwahrscheinlich vom Westdeutschen Fußball-Verband mit 2:0 für die Borussia gewertet, die zum Zeitpunkt des Abbruchs mit 1:0 in Führung gelegen hatte.

Nur drei Tage später wurde die Fußball-Welt vieler Anhänger des Traditionsvereins endgültig auf den Kopf gestellt. Überraschend trennte sich der Verein von Trainer Fuat Kilic, der die Mannschaft in der vergangenen Saison auf einem Abstiegsplatz übernommen und zum Klassenerhalt geführt hatte. Bei vielen Alemannia-Fans steht Kilic deshalb hoch im Kurs und genießt Retter-Status. Aachens Geschäftsführer Sascha Eller begründete die Entscheidung am Mittwoch in einer Pressemitteilung unter anderen mit „intensiven Analysen der Vereinsführung“. So etwas klingt in Fan-Ohren nach technokratischem Rasenballsport-Sprech. Die entsprechende Replik in den sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten. Der Tenor des Anhangs auf den Punkt gebracht: „Vorstand raus !“ Ausgerechnet in dieser komplizierten Gemengelage reist Alemannia Aachen am Samstag zur Straelener Römerstraße. Der Sicherheitsdienst des Gastgebers SV Straelen und die Polizei sind vorgewarnt. „Es handelt sich um ein Spiel der höchsten Sicherheitskategorie. Wir rechnen mit bis zu 1000 Zuschauern aus Aachen, wobei die Alemannia auch Kategorie-C-Fans in ihren Reihen hat, die potenziell gewaltbereit sind“, sagt Stefan van Ackeren von der Kreispolizei Kleve, der regelmäßig mit am runden Tisch sitzt, wenn die Viertliga-Spiele in Straelen vorbereitet werden.

Hoffnungsträger: Marco Cirillo ist für den SV Straelen unverzichtbar und kehrt nach seiner Erkrankung in die Startelf zurück. Foto: Heinz Spütz

Info Zwei Niederlagen in der Vorsaison Die Bilanz Der SV Straelen traf bislang in Liga vier schon sechs Mal auf den ehemaligen Bundesligisten aus Aachen: Zwei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen. Vor fast einem Jahr gab’s ein spektakuläres 3:5 am Tivoli, das Rückspiel am 16. April endete mit 0:1.

Der Gegner Bei der Alemannia, die mit bislang 15 Punkten recht ordentlich aus den Startlöchern gekommen ist, sitzt nach dem Rauswurf von Fuat Kilic zunächst Sportdirektor Helge Hohl auf der Bank. Der 31-Jährige besitzt die UEFA-A-Lizenz und trainierte zuvor den SV Bergisch Gladbach 09.

Für die Verantwortlichen sind die Reaktionen des Aachener Anhangs auf die jüngsten Ereignisse nur schwer einzuschätzen. „Es kann in solchen Situationen sein, dass die Fans zu Hause bleiben und ihre Unterstützung verweigern. Es kann aber auch passieren, dass sie ihrem Unmut freien Lauf lassen“, so van Ackeren. Am Samstag sind rund 80 Beamte vor Ort, die für die nötige Sicherheit sorgen sollen und auf das Prinzip Deeskalation setzen. „Die Kollegen wissen, was zu tun ist und reagieren nicht auf kleine Provokationen. Wir schreiten auch nicht sofort ein, wenn beispielsweise ein paar Bengalos gezündet werden“, sagt van Ackeren. Bei Bedarf können die Beamten Verstärkung anfordern. „Das wäre allerdings der Super-GAU, der bislang Gott sei Dank in Straelen noch nicht eingetreten ist.“

Zum Sport: Auch für den Gastgeber SV Straelen handelt es sich um ein Hochrisikospiel, das unter dem Motto „Verlieren verboten“ steht. Die acht Niederlagen zum Saisonstart sind eine Zentnerlast im Abstiegskampf. Es folgte unter Regie des neuen Trainers Bekim Kastrati ein Zwischenhoch mit den Siegen bei Wattenscheid 09 (4:0) und gegen den SC Wiedenbrück (1:0). Doch zuletzt präsentierte sich die Mannschaft bei der 0:4-Niederlage am Bocholter Hünting wieder wie ein sicherer Absteiger.

„Wir wissen natürlich, was auf uns zukommt. Alemannia Aachen bringt sehr viel Qualität mit und ist nach den jüngsten Rückschlägen gefordert. Aber ich bin mir auch sicher, dass meine Mannschaft ein ganz anderes Gesicht zeigen wird als zuletzt in Bocholt. Wenn wir von Anfang an engagiert in die Zweikämpfe gehen, sind wir garantiert nicht chancenlos“, sagt Kastrati. Der 43-jährige Trainer macht seine Sache bislang ganz ausgezeichnet, hat der Mannschaft eine klare Struktur mit auf den Weg gegeben und kommt mit seiner kommunikativen Art bei den Spielern gut an. Doch Wunder kann der ehemalige Profi von Borussia Mönchengladbach natürlich nicht bewirken, zumal er schon zu Beginn seiner Amtszeit an der Römerstraße als Improvisationskünstler gefragt ist.

So auch vor dem wichtigen Spiel gegen die Alemannia, wo insbesondere die Formation der Vierer-Abwehrkette viele Fragen aufwirft. Hassine Refai, der drauf und dran war, sich einen Stammplatz in der Innenverteidigung zu erobern, sah in Bocholt die Gelb-Rote Karte. Er fällt damit ebenso aus wie Linksverteidiger Toshiaki Miyamoto, der am Samstag zum letzten Mal seine Rotsperre absitzt. Innenverteidiger Dacain-Dacruz Baraza ist angeschlagen, wird aber eventuell kurzfristig auf die Zähne beißen. Vielleicht rückt auch wieder Kapitän Ole Päffgen ins Abwehrzentrum, der dann allerdings nicht seine Stärken auf der rechten Außenbahn ausspielen kann. In jedem Fall dürfte Marco Cirillo zurückkehren, der zu den stärksten Spielern im Straelener Kader gehört. In Bocholt hatte er wegen einer Erkrankung passen müssen – prompt klaffte im defensiven Mittelfeld eine riesige Lücke. Vorne stellt sich noch die Frage nach dem Pendant von Rechtsaußen Marcel Heller auf dem linken Flügel. Ken Mata, Said Harouz oder Francis Ubabuike – Bekim Kastrati wird letztlich auf sein Bauchgefühl vertrauen müssen.