Aus den Vereinen : Einfach nur Hut ab vor „Miss Arminia“

Geldern Arminia Kapellen hat ihr Leben geprägt – und umgekehrt. Seit einigen Tagen hat der Verein ein neues Ehrenmitglied. Unter anderen gehörte Brigitte Haffmans zu den Vorreiterinnen in Sachen Frauenfußball.

Zunächst war Brigitte Haffmans auch dabei, als die Arminia in den 80er Jahren eine Frauenfußball-Mannschaft gründete und damit eine Vorreiterrolle am Niederrhein spielen sollte. Zu jener Zeit galt die Sportart noch als eine reine Männerdomäne und schien für das weibliche Geschlecht völlig ungeeignet. Haffmans und ihre Mitstreiterinnen ließen sich davon aber nicht beirren und vor allem den Spaß nicht verderben. „Ich war eine ganz schlechte Fußballerin und hatte überhaupt kein Talent. Es hat mir aber überhaupt nichts ausgemacht, dass ich in all den Jahren kein einziges Spiel für die Arminia gemacht habe. Ich habe trotzdem bei keiner Trainingseinheit gefehlt. Viel wichtiger war doch schließlich die Kameradschaft“, sagt sie heute im Rückblick.