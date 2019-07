Fußball : Härtetest für die Borussia an der Römerstraße

Straelen (him) Die Nachricht hatte bereits in der vergangenen Woche beim Trainingsauftakt des Fußball-Oberligisten SV Straelen die Runde gemacht. Jetzt ist es amtlich: Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach, der in der Region eine riesige Anhängerschaft hat, gibt sich am Samstag, 27. Juli, im Stadion an der Römerstraße die Ehre.

Von Volker Himmelberg

Ab 16 Uhr tritt das Starensemble um Trainer Marco Rose dort zu einem Testspiel gegen den französischen Erstligisten SCO Angers an. Damit dürfen sich die Fußballfreunde auf einen weiteren Höhepunkt im Rahmen der 100-Jahr-Feier des SV Straelen freuen.