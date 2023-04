Fußball-Regionalliga SV Straelen verpasst die Überraschung

Im zweiten Durchgang erhöhte der Bundesliga-Nachwuchs den Druck. Die Grün-Gelben hielten dagegen und hätten nach 55 Minuten in Führung gehen müssen. Mitchi Huijsman blieb im gegnerischen Strafraum an einem Abwehrspieler hängen, Ken Mata schnappte sich gedankenschnell den Ball, schoss aber völlig unbedrängt Torwart Maximilian Brüll an. Das sollte sich rächen. Gerade einmal zwei Minuten nach dieser todsicheren Chance klingelte es im Kasten des Gastgebers. Nach einem Fehlpass in der Straelener Hintermannschaft wurde Beckhoff geschickt, der keine Probleme hatte, den Ball an Julius Paris vorbei zum 1:0 über die Linie zu befördern. Und auch beim zweiten Treffer der Fohlen durch den Ex-Straelener Cagatay Kader halfen die Hausherren ordentlich mit. Nach einem leichtfertigen Ballverlust vor dem eigenen Strafraum sorgte der eingewechselte Angreifer mit einem trockenen Schuss in die untere rechte Ecke für das entscheidende 2:0 (82.).